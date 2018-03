Atac dur al lui Ioan Rus: „Ce sens are un Congres în care se reglează nişte conturi şi se împart nişte funcţii? De ce aruncă PSD întreaga Românie pe foc?”

Aşa-zisul Grup de la Cluj, format din politicieni precum Ioan Rus, Vasile Dâncu sau Vasile Puşcaş, este departe de a fi în relaţii bune cu actuala conducere a partidului. Ioan Rus a criticat vehement politica de guvernare a PSD şi decizia a organizare a unui Congres extraordinar. „PSD nu are nevoie de un Congres extraordinar ci de „o guvernare eficientă, de o performanţă economică pe care românii să o simtă în buzunare”, a declarat acesta pentru PS News





„Mă nemulţumeşte enorm că, de mai bine de un an, cel mai mare partid din România poartă întreaga ţară dintr-o criză în alta, generând numeroase scandaluri şi diverse probleme artificiale, care nu au nici cea mai mică legătură cu agenda reală a cetăţenilor. De ce aruncă PSD întreaga Românie pe foc, urmărind un traiect care ameninţă să ducă la dezastrul formaţiunii, aşa cum relevă cele mai recente sondaje de opinie?”, a arătat Rus.

„Nu înţeleg aşa-zisa necesitate a acestui congres dorit de Liviu Dragnea!”

Fostul lider al Grupului de la Cluj susţine că PSD nu are nevoie de Congres extraordinar „în schimb, are nevoie de o guvernare eficientă, de o performanţă economică pe care românii să o simtă în buzunare. Ce sens are un Congres în care se reglează nişte conturi şi se împart nişte funcţii, dacă nu eşti în stare să girezi stabilitate socială şi creştere economică? De ce să îţi speli rufele în public, în mod constant, aducând astfel nenumărate prejudicii de imagine partidului? Eu chiar nu înţeleg aşa-zisa necesitate a acestui congres dorit de Liviu Dragnea!”

Rus crede că PSD ar trebuie să se concentreze „asupra actului guvernării, fără a se deda la scandaluri şi lupte fără sens, care, iată, se rostogolesc până la Bruxelles, dar şi în cele mai importante cancelarii ale Europei. E de-a dreptul incredibil că PSD a putut ajunge într-o astfel de situaţie nefastă, deşi a câştigat alegerile parlamentare de o manieră zdrobitoare şi, împreună cu ALDE, deţine o largă majoritate în Legislativ. Conducerea bate cuie în talpa partidului!”.