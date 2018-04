Alertă într-un cartier din Cluj: poliţiştii caută un suspect de pedofilie care hărţuia fetiţe în apropierea unei şcoli

O profesoară de la Şcoala „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca a observat, săptămâna trecută, o persoană care a abordat două fetiţe, pe care ar fi încercat să le convingă să-l însoţească în maşina sa. Anunţul a fost preluat de părinţii mai multor copii şi distribuit pe reţelele de socializare.

”ATENŢIE PĂRINŢI!!! (anunţ postat de învăţătoarea copilului meu, învaţă la şcoala Iuliu Haţeganu). Vreau să vă aduc la cunoştinţă un incident petrecut lângă şcoala unde ne desfăşurăm semi-internatul. Joi şi vineri dimineata un individ parcat într-o maşină pe trotuarul de lângă şcoală, a abordat doua fetiţe (una din clasa noastră, iar cealaltă din alta clasa a IV-a).

Şi-a coborât pantalonii şi le-a întrebat dacă vor să-l însoţească. Azi am reusit să-l identificăm. L-am abordat, am pozat maşina şi pe el. Are un Ford negru, cu numărul CJ-81-MKI. Am anunţat Poliţia, care a spus că va pune maşina sub urmărire. Am discutat cu copiii despre incident şi v-am adus la cunoştinţă, în ideea de a spori siguranţa lor!!!”.

Reprezentanţii poliţiei susţin că suspectul a fost identificat şi au lăsat de înţeles că acesta va fi prins şi reţinut în cel mai scurt timp.

„La data de 24 aprilie a.c., la nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „corupere sexuală a minorilor”. Poliţiştii au identificat persoana bănuită de comiterea acestei fapte, ca fiind un bărbat de 36 de ani din Cluj-Napoca. În prezent poliţiştii desfăşoară activităţi în vederea găsirii acestuia şi tragerea lui la răspundere penală”, a anunţat Traian Morar, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.