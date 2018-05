Vas eneolitic, admirat la Beijing, exponatul lunii la muzeul Dunării de Jos

Astfel, în perioada 1 – 31 mai, iubitorii artei pot admira Vas-Suport Eneolitic(cca. 4500 a Ch.), obiect descoperit în anul 2003, în situl eneolitic de tip tell, de la Sultana – Malu Roşu (jud. Călăraşi). Vasul face parte din aşa numitul tip Varna, are culoare cărămizie, este decorat cu grafit şi vopsea albă şi roşie şi are formă tronconică, cu patru apucători tip "corniţe" pe umăr.

“Situl de la Sultana reprezintă un caz special în contextul eneoliticului românesc (mil. V – IV a. Ch.), deoarece a fost primul sit gumelniţean care a făcut obiectul unor cercetări ştiinţifice în anii '20 ai secolului trecut, fiind legat de afirmarea identităţii şcolii arheologice din România”, spun reprezentanţii Muzeului Dunării de Jos.

Aşezarea pluristratificată de tip tell este amplasată pe terasa înaltă a lacului Mostiştea, la 300 m nord de actuala localitate Sultana. Stratigrafia aşezării prezintă o grosime de cca 4.5 m, cuprinzând întreaga secvenţă cronologică a culturii Gumelniţa. Având o valoare excepţională, fiind inclusă în categoria Tezaur a Patrimoniului Cultural Naţional, piesa a fost expusă la Muzeul Naţional din Beijing în cadrul expoziţiei "Comorile României" alături de alte 445 de piese reprezentative ale arheologiei preistorice, clasice si medievale.

De asemenea, a fost prezentată în cadrul unor expoziţii internaţionale alături de alte obiecte ale muzeului în Elveţia, SUA, Grecia.Piesa cunoaşte unele analogii în arealul complexului cultural Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI (4600 – 3900 a.Ch).

Piesa va fi expusă pe tot parcursul lunii la Secţia Arheologie a muzeului şi va putea fi admirată de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, iar sâmbătă şi duminică în intervalul orar 10.00– 18.00.