Plante medicinale care pot fi crescute în casă. Care este cea mai potrivită pentru apartament şi cum trebuie îngrijită

Menta împrospătează aerul şi-i dă un parfum aparte, iar proprietăţile ei sunt inegalabile. Pusă într-un ghiveci, va creşte foarte repede şi nu are nevoie de îngrijire specială. Ea preferă spaţiile umbroase şi are nevoie de apă o dată la două zile, în special vara. Ceaiul de mentă combate răcelile şi alungă greaţa. De asemenea, menta este cunoscută şi pentru calităţile antistres pe care le oferă.

Trebuie expusă la lumină

Aloe Vera este una dintre cele mai potrivite plante pentru apartament, pentru că arată superb şi oferă surse extrem de valoroase de vitamine. Aloe Vera este o plantă perenă, cu frunze verzi şi suculente, având o lungime de aproximativ 50 cm. Frunzele sunt compuse din trei straturi: un strat protector exterior, un strat fibros aflat sub primul strat şi un miez gelatinos care se foloseşte în majoritatea produselor care conţin Aloe Vera.



“Aloe Vera poate fi folosită cu succes sub formă de: gel, capsule, suc, pudră, tincturi alcoolice şi desigur frunza propriu-zisă din care se extrage gelul ce poate fi aplicat local în caz de arsuri, răni, tăieturi. Aloe Vera poate fi cultivată chiar şi în apartamente unde trebuie expusă la lumină, iar în timpul verii necesită udare din abundenţă. Sub formă de gel, tratamentul se recomandă în cure de minimum două luni. În această perioadă, este indicat să se excludă din alimentaţie ouăle şi lactatele, iar pentru favorizarea procesului de detoxifiere a organismului este important să se consume minimum 2,5 l lichide pe zi (apă, ceaiuri de plante, sucuri naturale)", explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie

Cui sunt contraindicate

Preparatele ce conţin Aloe Vera sunt contraindicate persoanelor cu afecţiuni grave ale sistemului sanguin şi inimii, femeilor care prezintă sângerări uterine şi femeilor însărcinate." Înainte de a începe un tratament specific cu Aloe Vera, este recomandat să cereţi îndrumarea unui medic avizat”, avertizează specialistul.

Este una dintre puţinele plante cu efect antibiotic puternic, capabilă să regleze întregul sistem digestiv, să crească absorbţia de proteine în corp şi să calmeze durerile la stomac. În cazul infecţiilor gingivale, o cantitate mică de Aloe Vera este suficientă pentru a calma senzaţiile neplăcute. Cu ajutorul ei, este uşor să îţi păstrezi greutatea corporală în limite normale şi să îţi asiguri aportul zilnic de energie.

Somn liniştit

Pe lângă mirosul plăcut şi frumuseţea florilor sale, lavanda poate contribui la stabilizarea somnului, la ameliorarea stărilor de stres şi anxietate şi la calmarea generală. E recomandată şi pentru dezinfectarea pielii şi în prevenirea bolilor respiratorii. Sistemul imunitar, urinar sau digestiv pot, de asemenea, să beneficieze de avantajele lavandei, atunci când uleiul extras din această este administrat în mod corect. Are nevoie de foarte multă lumină, pentru a se dezvolta armonios.

“Ceaiul de levănţică se obţine sub formă de infuzie şi se prepară din florile uscate sau din pulbere, câte două linguriţe în 250 ml de apă clocotită, lăsată la infuzat vreme de 10 minute. Se pot consuma trei ceaiuri zilnic”, spune specialistul.



