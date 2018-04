Cel mai puternic detoxifiant. Ceapa verde, leguma care alungă microbii şi mănâncă zahăr. Cum trebuie consumată

“Ceapa este un aliment foarte bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi este săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol. Astfel, ceapa are valori nutritive perfecte pentru a scăpa de grăsimea în exces şi de colesterol şi în acelaşi timp vă ajută să aveţi o sănătate de fier. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice”, spune dr. deniza Zaharia, medic de familie.

În plus, spune specialistul, ceapa verde reglează glicemia şi este recomandă diabeticilor în cure de lungă durată. Se mai poate spune că reglează eficient activitatea renală, mai ales dacă este asociată cu un consum mare de lichide. Ceapa verde este ideală şi pentru cei care au afecţiuni dermatologice, ca urmare a efectului detoxifiant puternic adus de cantitatea mare de sulf.

Calmează tusea

“Ceapa este şi un diuretic ce favorizează eliminarea sodiului din organism şi are şi proprietatea de a calma tusea şi de a desfunda căile respiratorii. De asemenea, este bine cunoscut faptul că ceapa este un somnifer natural foarte bun, fără efecte secundare, care nu dă dependenţă de niciun fel, explică specialistul. Ceapa este considerată a fi cel mai puternic detoxifiant natural, deoarece curăţă organismul de toxinele din corp. Pentru a-şi păstra proprietăţile minunate pe care le-a primit de la natură, ceapa trebuie consumată în stare crudă, fie că vorbim de ceapă roşie, de ceapă albă sau de ceapă galbenă, sau chiar de ceapă verde”, spune medicul.

Cinci beneficii ale consumului de ceapă:

Întăreşte sistemul imunitar: Conţine mulţi compuşi cu rol antioxidant, precum carotenii, vitaminele A, E, C şi antioxidantii quercetina, zeaxanthina, care cresc rezistenţa organismului în faţa microbilor, dar şi a radicalilor liberi, acei produşi toxici exogeni sau proveniţi din metabolism.

Antiinflamator: Quercetina, un antioxidant regăsit în ceapa verde, are proprietăţi antiinflamatorii şi antihistaminice. Aceasta face ca ceapa verde să fie benefică în alergii.

Scade colesterolul: Consumul de ceapă verde duce la creşterea colesterolului bun, cu efect antiaterosclerotic. Compuşii cu sulf se transformă în alicina, o substanţă care inhibă enzima hepatică necesară pentru sinteza de colesterol.

Scade glicemia: Dacă glicemia ta a atins cote mult prea mari, atunci ar fi bine să consumi zilnic ceapă verde, în paralel cu tratamentul medicamentos. Ceapa verde este un aliment puternic hipoglicemic, are proprietăţi diuretice şi reglatoare endocrine.

Medicament natural: Bogată în vitamine şi minerale, tonifiantă şi gustoasă în acelaşi timp, ceapa verde creşte rezistenţa organismului la efort fizic şi intelectual, mult mai bine decât o ceaşcă de cafea.