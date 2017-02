Ce au găsit autorităţile după un control pe nepusă masă la Pediatrie: băi fără duşuri, tacâmuri vechi de 50 de ani

Secţia de Pediatrie are nevoie de reparaţii urgente FOTO Facebook/Vasile Iliuţă



“Ţin seama de fiecare semnal pe care îl primesc din partea cetăţenilor acestui judeţ şi am hotărât ca, săptămânal, să efectuez vizite spontane la spital. Astăzi(n.r.27 februarie), la primele ore ale dimineţii, împreună cu o echipă a Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean am fost pe Secţia de Pediatrie. M-a nemulţumit ceea ce am găsit aici: uşi noi montate în 2015, dar neacreditate medical, lipsa duşurilor în băi, grupuri sanitare necorespunzătoare, instalaţie sanitară învechită.

Am dispus trecerea tuturor deficienţelor găsite în planul de reparaţii pe anul 2017. Totodată am cerut schimbarea veselei din bucătăria secţiei, veche de 50 de ani.

Ştiu că şi celelalte secţii ale spitalului au neajunsuri, de aceea voi continua seria acestor vizite neanunţate şi în săptămânile viitoare”, a anunţat Iliuţă.

Imaginile din Secţia de Pediatrie a spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi au făcut înconjurul ţării, după ce părinţii indignaţi au postat fotografii pe o pagină de socializare, în ultimii 3 ani: pereţi scorojiţi, nevăruiţi de zeci de ani, faianţă care stă să cadă, mucegai şi grupuri sanitare insalubre, copii bolnavi claie peste grămadă.

