„Brigada zăpezii“, proiectul care îi învaţă pe oameni să pună mâna pe lopată

„Sunt oripilat de nepăsarea care a cuprins românii. Încerc să înţeleg motivele pentru care nu se mai încumetă aproape nimeni să mai facă ceva pentru cineva fără să îi iasă un profit“, îşi începe poveste Cezar Comoraşu. În câteva ore, la începutul lunii ianuarie, când Bărăganul era sufocat de ninsori viscolite, Cezar, de profesie cameraman, a creat un grup pe Facebook, „Brigada zăpezii – Călăraşi“, şi a lansat apelul către oameni de a ieşi din casă ca să ajute la curăţarea străzilor de nămeţi. Deşi se aştepta la un val de voluntari, puţini au fost cei care au răspuns iniţiativei. Voluntarii s-au strâns într-o echipă şi au cutreierat zilnic oraşul pentru a ajuta la deszăpezire, alături de echipele Primăriei Călăraşi.

„Am avut ocazia să simţim că iarna nu-i ca vara, zăpada adunată nu a creat probleme doar pe părţile carosabile sau trotuare, ci şi în curţile oamenilor bătrâni. Aceia care nu au posibilitatea să îşi poată curăţa singuri gospodariile au fost ajutaţi de noi. Desigur, nu toţi, chiar dacă asta era intenţia mea, dar măcar o parte s-a putut bucura de micul nostru sprijin datorită numărului oarecum mic de voluntari care au acţionat fizic, nu doar virtual“, spune tânărul.

Cezar Comoraşu spune că s-a gândit de mai multă vreme să pună la punct o astfel de acţiune. „Când am văzut ce a fost la Călăraşi la începutul lunii am luat de decizia să acţionez imediat. După doar 15 ore de când am făcut grupul pe Facebook, am observat ca informaţia avea să circule destul de repede, graţie distribuirii micilor materiale postate cu scopul de a chema oamenii la deszăpezit bătrânii, invalizii sau chiar să eliberăm intrările în blocurile unde locuiesc oameni în vârstă“, povesteşte Cezar Comoraşu.

Acţiunea a avut pe loc sprijinul autorităţilor locale.

„Aici discutăm despre punerea la dispoziţie a lopeţilor, periilor şi a altor ustensile necesare pentru deszăpezire. Ideea a venit simplu: văzând direct la faţa locului, în stradă, cum angajaţii Primăriei abia reuşesc să facă faţă în lupta împotriva zăpezii viscolite, m-am gândit că n-ar strica un mic ajutor. Aşa s-a născut ideea de a lansa o campanie care aş dori să devină virală, să devină un sport naţional, să demonstrăm încă odată că românii chiar sunt uniţi“, mai spune tânărul.

Ceaiuri şi o masă caldă

Cei care au ieşit de bunăvoie la deszăpezire au fost serviţi cu ceaiuri calde şi cu o masă caldă. Pentru a-I convinge să iasă din casă şi să stea în viscolul cumplit pentru a deszăpezi pucnte importante din oraş, Cezar a lasat mai multe apeluri pe Facebook: “Haideţi să dovedim tuturor că la Călăraşi chiar se pot întâmpla minuni! În timp ce alţii vor calcula cuantumul daunelor, noi să numărăm oamenii mulţumiţi de acţiunile noastre de binefacere!”.

Acţiunea a pus însă în mişcare un întreg mecanism. Pe lângă autorităţile locale, proiereul Călăraşiului, preot Ramon Eugen Ilie, s-a implicat în depistarea bătrânilor neajutoraţi, a celor aflaţi în situaţii deosebite şi care nu-şi puteau deszăpezi gospodăriile. “Pe acest grup sunt 300 de membri, în stradă au venit 12 oameni. Vroiam să fie invers. Dacă vreţi, mai aveţi timp să veniţi în fiecare zi la 12.00 pe platoul din fata Primăriei Călăraşi şi să dovediţi că sunteti OAMENI între OAMENI”.





