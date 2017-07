Şoferi băuţi şi fără permis, traşi pe dreapta de poliţişti

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere sau sub influenţa alcoolului se sancţionează, conform Codului penal, cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Doi şoferi băuţi au dat nas în nas cu poliţiştii cân d se aşteptau mai puţin.



În noaptea de 19 spre 20 iulie, oamenii legii din Grădiştea au depistat pe DJ 304, pe raza satului Zimbru, un bărbat de 40 ani, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere. La testarea sa cu aparatul etilotest a rezultat o concentraţie de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul Judeţean Călăraşi, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice.



Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi au prins în noaptea de miercuri spre joi, pe bulevardul Cuza Vodă, pe un tânăr de 32 ani, din Călăraşi, care conducea un autoturism, fără a poseda permis de conducere. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o concentraţie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.



