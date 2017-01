Şofer, cercetat penal de poliţişti după ce a fost prins băut la volan

Oamenii legii au declanşat o anchetă în acets caz şi efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit pe numele unui bărbat care conducea un autotirsm după ce a băut. La 23 ianuarie, poliţiştii au prins un bărbat din Călăraşi care conducea pe drumurile publice un autovehicul deşi se afla sub influenţa alcoolului.

Poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,87 mg./l alcool pur în aerul expirat, după care lau condus la Spitalul Călăraşi unde i s-a recoltat o mostră biologică necesară în vederea stabilirii alcoolemiei. Suspectul este cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.



„Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere sau de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă”, reamintesc oamenii legii.



