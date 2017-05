Din ce în ce mai puţini fermieri cer subvenţii prin APIA pentru suprafeţe din ce în ce mai mari

În anul 2017, fermierii români pot beneficia în continuare de sprijin financiar din fonduri europene şi de la bugetul de stat în baza cererilor unice de plată. Beneficiarii plăţilor directe şi ai măsurilor de mediu şi climă sunt fermieri activi care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafeţelor de teren sau deţinători legali de animale.

Campania a debutat în luna martie şi s-a încheiat luni, 15 mai, zi în care programul APIA Buzău s-a prelungit până după miezul nopţii, pentru a admite toate cererile venite pe ultima sută de metri. După ce au tras linie, reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Buzău au constatat că anul acesta vor subvenţii cu 456 mai puţini fermieri decât în 2016.

”Am avut 20.605 fermieri în 2016, am închis campania ieri şi, iată, avem 20.149 de înscrieri. Sunt 456 de fermieri care teoretic nu ar fi depus dar în realitate sunt mai mulţi deoarece în aceşti 20.149, câţi am primit în 2017, cel puţin 600 sunt ferme noi care, în mare parte dintre ele, vin din reorganizarea unor ferme deja existente dar au făcut un transfer de utilizare de teren sau schimbare formă de organizare sau pur şi simplu o cedare de exploataţie şi atunci, cumva, aceleaşi suprafeţe de teren se regăsesc în alte cereri de la alţi fermieri, dacă vorbim de aceleaşi suprafeţe”, spune Claudia Stelea, directorul APIA Buzău.

Deşi numărul solicitanţilor de plăţi în agricultură a scăzut, suprafeţele agricole pentru intrate în baza de date de la APIA Buzău, anul acesta, sunt mai mari. ”Suprafaţa pentru care sunt cereri anul acesta este de 266.370 de hectare, cu 102,41 la sută în creştere faţă de 2016, când au fost 260.054 hectare. Indicatorul relevant este suprafaţa aferentă cererilor pentru că între ele, ca şi fermieri, în fiecare an am avut modificări de structură”, spune Claudia Stelea.

Specialiştii Agenţiei de Plăţi spun că această tendinţă se înregistrează în fiecare an, pentru că numărul celor care cumpără terenuri, iau în arendă, altfel spus, îşi măresc exploataţiile îl întrece pe cel al fermierilor care ies din sistem pe diverse căi.

”Au fost multe migraţii de suprafeţe de la fermele mici, până în 50 de hectare, la fermele mari. Acum avem 659 de ferme mari, faţă de 627 anul trecut. Acest lucru reflectă faptul că încep să se grupeze, să comaseze exploataţiile. Buzăul are puţine ferme sub 100 de hectare şi din ce în ce mai multe pe intervalul 200 - 500 de hectare, în condiţiile în care cea mai mare la noi are 3.100 hectare”, declară directoarea APIA Buzău.