Buzoienii ies şi luni în centrul oraşului. Nu renunţă la proteste până „nu anulează complet efectele ordonanţelor“

Luni seara, protestatarii se vor aduna din nou pe platoul din faţa Primăriei, începând cu ora 18.00. Oamenii care ies în stradă sunt nemulţumiţi de deciziile guvernului privind legile din justiţie şi mai ales de adoptarea Ordonanţei de urgenţă privind modificarea Codurilor penale.

”Nu ne lasam pana nu pica ordonantele de urgenta intr-un fel sau altul. Ne intalnim in fiecare zi la ora 18:00 in Piata Daciei. Nu ii credem pana nu anuleaza complet efectele ordonantelor. Mare atentie si la OUG 9/2017 prin care se suspenda aplicarea unor legi si permite ca 30 mld RON sa ajunga netransparent si discretionar in buzunarele clientelei politice”, se arată în evenimentul creat pe Facebook.

Aproximativ 500 de persoane au manifestat, duminică seara, în Buzău, cerând demisia Guvernului şi scandând lozinci anti PSD. Ei au mărşăluit pe principalele bulevarde ale oraşului, aşa cum au procedat şi sâmbătă seara, când a fost înregistrată cea mai mare prezenţă la protestele din Buzău.

Cea mai numeroasă prezenţă la proteste a fost înregistrată sâmbătă seara, când aproximativ 1.000 de oameni au străbătut bulevardele Nicolae Bălcescu şi Unirii. Marşul s-a încheiat cu mesaje de mulţumire la adresa jandarmilor şi poliţiştilor care i-au supravegheat pe protestatari.