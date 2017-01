Salvia, planta de ajutor în tratarea răcelii, transpiraţiei şi inflamaţiilor

Salvia conţine Vitaminele A, B şi C, dar şi calciu, magneziu sau zinc, foarte importante pentru un sistem imunitar bun. Salvia este cunoscută ca fiind unul dintre cele mai eficiente aninflamatoare naturale.



„Salvia are proprietăţi antinflamatoare şi ajută în afecţiunile stomacului sau intenstinelor date de inflamaţii. În plus este eficientă şi atunci când ne doare gâtul deoarece reduce inflamaţia. Poate fi folosită şi pentru răni externe şi va calma rapid durerea. Salvia se găseşte sub formă de infuzie pentru ceai, pulbere sau tinctură. Nu luaţi însă salvie după ureche, consultaţi înainte un medic. Consumată pe termen scurt, de exemplu o cană ceai pe zi timp de o lună nu are efecte secundare. Nu se recomandă totuşi femeilor însărcinate, celor care alăptează sau copiilor sub 6 ani“, spune medicul homeopat Mihaela Naste.

Elimină bacteriile

Datorită proprietăţilor sale salvia ajută şi la eliminarea bacteiilor. „Salvia luptă eficient în eliminarea bacteriilor şi de aceea este recomandă atunci când avem o infecţie în organism. Bineînţeles că nu va înlocui tratamentul dat de medic. De asemenea dacă faceţi gargară sau vă clătiţi cavitatea bucală cu ceai de salvie puteţi îndepărta multe dintre bacteriile care se află în zonă şi care pot duce la carii dentare. De asemenea este un bun antiinflamtor pentru gingii şi ajută la oprirea sângerărilor“, mai spune specialistul.

Tot salvia este şi un bun diuretic. „Planta are proprietăţi diuretice, de aceea ceaiul este indicat în cazul unor infecţii uşoare la rinichi. De asemenea salvia se foloseşte şi în cazul curelor de detoxifiere deoarece ajută ficatul să elimine mai uşor toxinele. Este eficientă şi în cazul crizelor biliare deoarece potoleşte spasmele şi automat senzaţia de greaţă şi disconfort abdominal“, mai spune medicul.

Luptă împotriva transpiraţiei excesive

Una dintre proprietăţile mai puţin cunoscute ale salviei este aceea că ajută împotriva transpiraţiei neplăcute. „Persoanele care transpiră abundent pot bea ceai de salvie pe zi şi vor observa că este incetinit procesul grandelor sudoripare. Există şi deodorante cu salvie în compoziţie care ajută la prevenirea transpiraţiei excesive. De asemenea săpunurile pe bază de salvie hidratează pielea uscată şi inflamată“, mai spune specialistul.