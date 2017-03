Porcişteanu revine în raliuri la TESS Rally

De atunci, competiţia a fost câştigată de două ori de Francois Delecour şi în ultimii doi ani de Simone Tempestini. De altfel, în ultimele patru sezoane, cine s-a impus pe probele de la Tess Rally, a câştigat în final titlul de Campion Naţional al României.

După o pauză destul de lungă, campionul naţional din 2011 şi ultimul român care a câştigat Tess Rally, Valentin Porcişteanu, se întoarce în CNRD. Spectatorii îl vor putea vedea la lucru pe pilotul argeşean la Tess Rally, unde va concura la bordul unui Mitsubishi Lancer Evo 9. „Valino” are ca obiectiv cucerirea titlului de campion naţional al clasei 3. El are în palmares trei victorii în cursa de sub Tâmpa, în 2009, 2011 şi 2012.

Din păcate, nu sunt numai veşti bune la debut de sezon. Una dintre echipele de tradiţie din CNRD, BCR Rally Team, nu va mai fi prezentă la start în anul competiţional 2017. BCR Rally Team a cucerit titlul pe echipe în 2012 şi titlurile de vice-campioni naţionali la general în 2012 prin Vali Porcişteanu, 2014 prin Edwin Keleti şi în 2015 prin Gergo Szabo. Totuşi echipajele care au concurat în sezonul trecut în echipa BCR Rally Team vor lua startul acesta într-o echip nouă, Omega Rally Team.

Aşadar toate premizele pentru un show de mare calitate la Tess Rally sunt creeate.