Noi metode de recrutare la Târgul de Cariere Braşov

Aproximativ 35 de companii organizează mini-interviuri cu candidaţii, la cel mai important eveniment de recrutare din această primăvară.

Organizatorii Târgului de Cariere îi provoacă pe participanţi să-şi arate priceperea şi viteza prin Speed Challenge şi Instant Interview, cele mai noi forme de testare a candidaţilor. De la concursuri-fulger de programare în domeniul IT la competiţii de limbă pentru traducători.

Aceaste metode de recrutare a viitorilor angajaţi devine din ce în ce mai aplicată de companii, care sunt tot mai interesaţă să-i testeze pe candidaţi încă de la primul interviu de angajare.

În felul acesta îşi dau seama mult mai repede, chiar din primele minute, dacă acel candidat e potrivit sau nu pentru postul disponibil şi, în plus, identifică nivelul de competenţă, cunoştinţele şi experienţa candidaţilor.

Astfel de testări au loc în cadrul Târgului de Cariere, cea mai mare reţea de evenimente de carieră şi employer branding: companiile testează, în câteva ore, zeci sau chiar sute de candidaţi interesaţi de un anumite domeniu de activitate.

„În urmă cu doi ani am introdus pentru prima dată competiţiile contra-cronometru Speed Challenge. Am început în 2015 cu concursuri-fulger de programare în domeniul IT, care s-au bucurat de mare succes şi pe care le organizăm şi în prezent. De anul trecut organizăm şi Speed Challenge pe traducere. De anul trecut le dăm posibilitatea şi celor care recrutează cunoscători de limbi străine să-i testeze pe loc pe candidaţi. Mai mult, din această primăvară vom avea o varietate şi mai mare de domenii pentru care vom organiza, în colaborare cu angajatorii, Speed Challenge-uri: e vorba despre inginerie, contabilitate, auto&automotive, dar şi despre alte industrii”, spune Corina Brânduşan, PR Managerul Târgului de Cariere.