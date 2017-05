Melomanii sunt aşteptaţi la Festivalul Muzicii de Cameră. Vor fi cinci concerte deosebite şi un recital la bandoneon

În deschidere, în data de 5 mai, va concerta Ansamblul Camera Violoncellissimo, sub conducerea muzicala a maestrului Marin Cazacu. În ziele următoare concertele vor fi susţinute de Orchestra de Cameră "Franz Liszt" din Ungaria- sub conducerea lui Peter Tfirszt, Orchestra de Camera Radio, sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeselea şi Kamerata Kronstadt , sub conducerea dirijorului Cristian Oroşanu. Alături de dirijorul Cristian Oroşanu va concerta solistul argentinian Omar Massa într-o interpretare deosebită la instrumentul mai puţin cunoscut publicului:bandoneonul.

Închiderea festivalului revine Orchestrei de Cameră a Filarmonicii Braşov, sub conducerea lui Dănuţ Manea- vioară, avându-l ca solist pe Florin Ionescu Galaţi - vioară. Biletele se pot procura de la Sala Patria, luni şi miercuri între 12.00 - 15.00 şi marţi şi joi între orele 16.00-18.00. Preţul unui bilet este 20 de lei.

„Suntem bucuroşi să anunţăm desfăşurarea a celei de-a 40- a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii de Camera <Brasov Mai Cultural>. Este un eveniment marcant pentu viaţa culturală braşoveană şi salutăm deschiderea autoritaţilor locale pentru sprijinul acordat în realizarea acestei ediţii. Un asemenea festival are în spate un volum mare de muncă şi de efort, o mare implicare. iar posibilitatea organizării lui depinde foarte mult de resursele financiare“, a declarat directorul Filarmonicii Braşov. Liviu Mates.