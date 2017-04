Iulian Pîtea, cel mai bun săritor cu schiurile din România. Cum a ajuns de pe trambulină în finala Supravieţuitorul

Iulian a fost de mic copil un mare amator de sport şi de mişcare în general. Este din Râşnov, iar faptul că acolo există singurele trambuline de sărituri cu shiurile din România, a fost pentru el un mare avantaj. Săriturile nu au fost însă prima lui opţiune. „Am practicat multe sporturi până să mă concentrez doar pe unul. Am făcut înot, fotbal, lupte, biathlon şi de abia după toate acestea mi-am dat seama unde îmi este locul. Am ales biathlonul ca îmi plăcea sa trag cu puşca, dar am descoperit că plăcerea şi adrenalina creşteau considerabil când îi vedeam pe cei care săreau la trambulină. M-am îndrăgostit din prima de acest sport şi din acest motiv m-am dedicat lui pentru o perioada lungă. Sentimentul pe care îl încerci atunci când sari nu poate fi explicat. Cu siguranţă am avut şi un avantaj deoarece eu am început în 2007, iar proiectul trambulinelor de la Râşnov a început tot în aceeaşi perioadă“, povesteşte Iulian Pîtea.

Săriturile cu schiurile nu sunt pentru oricine. Este un sport dur, care necesită mii de ore de antrenament. „Este periculos, dar din cauză că eşti nevoit să începi de pe trambuline de 10-15 metri, faci mii de sărituri, totul se automatizează şi devine uşor. Dar în acelaşi timp este şi foarte complex, sunt mulţi factori care te ajută la efectuarea unei sărituri bune. Este unul dintre acele sporturi complexe care din exterior pare uşor: „Te urci pe schiuri, eşti nebun şi sari“. Ei bine, nu e chiar asa. Ai nevoie de talent, dar talentul nu este factorul principal. În primul rând ai nevoie de condiţie fizică, aceasta se dobândeşte prin multe ore de antrenament în sală, incluzând antrenamente de forţă, de andăranţă, de acrobaţie, de tehnică pe uscat şi pregătire mentală. După ce stăpâneşti aceste lucruri bine, poţi să începi săriturile şi exersarea tehnicii de pe uscat, pe trambulină. Exista anumite exerciţii specifice care te ajută să stimulezi poziţia pe trambulina. Iar pe trambulină factorul cel mai important este vremea, vântul în general“, mai spune sportivul.

Primul săritor român la Olimpiadă

La 16 ani a fost primul sportiv român care a reuşit să se califice la Olimpiada de la Soci din Rusia din 2014. Avea atunci doar 16 ani. „A fost ceva ce mi-am dorit mult, am vrut să demonstrez că sunt capabil şi că România are potenţial. Experienţa mi-a arătat cât de mult trebuie să mai muncesc şi să pregătesc fiecare factor şi cel mai important partea mentală. M-am simţit atât de bine acolo la olimpiadă încât în fiecare zi eram euforic din cauza entuziasmului“ mai spune Iulian.

A fost de asemenea primul român care a câştigat o etapă interneţională de sărituri cu schiurile. Anul acesta la finele lunii februarie a participat la Campionatul Mondial de la Lahti din Finlanda cu echipa mixtă a României (două fete, doi băieţi). Echipa a ocupat locul al 13 lea, dar a fost o experienţă avâdn în vedere că a concurat alături de marile forţe ale lumii. (Austria, Germania, Norvegia sau Japonia). „Am reuşit multe rezultate bune când eram la juniori. Dar nu astea sunt importante pentru mine. Eu îmi doresc să ajung constant în Cupa Mondială şi să fiu în top 15 consecutiv. Calificarea la Soci, debutul în Sapporo în cupa mondială, dar şi FIS CUP ul de la Râşnov pe care l-am câştigat m-au încurajat. Am fost primul român care a câştigat un concurs internaţional de nivelul acela. Sunt multe, dar deocamdată nu vreau decât să mă concentrez pe viitor şi să-mi ating obiectivul. Vreau ca în acest an să particip la multe concursuri în cupa mondiala şi în maxim doi ani sa ajung în top 15. E un obiectiv mare, din acest motiv vreau să ma concentrez doar pe el. Iar un obiectiv pe care încerc să-l îndeplinesc anul acesta sau anul viitor este să sar pe trambulina de zbor. Cea pe care se pot efectua sărituri de peste 200 de metri“, mai spune Iulian.

Acum se pregăteşte intens pentru Olimpiada de anul viitor din Corea. „Olimpiada este cea mai importanta pentru mine. Vreau să pun în practică tot ce am învăţat în 2014. M-am pregătit anul acesta mult pe mental, dar şi pe tehnică. Momentan singurul lucru ce îmi împiedică evoluţia la un înalt nivel este greutatea. Am aproximativ 10 kg în plus pentru acest sport. Deocamdată vreau sa slăbesc şi să mă stabilizez pe asta şi după o să vorbesc şi de obiectiv“, mai spune sporitvul.

Experienţa Supravieţuitorul

Anul trecut Iulian Pîtea a participat la cel mai dur show te televiziune: Supravieţuitorul. Activitatea de sportiv şi condiţia fizică l-au ajutat să înfrunte condiţiile vitrege din junglă şi chiar a reuşit să ajungă până în finală.

„Am ales acest show pentru ca voiam eu să-mi demonstrez mie cât de puternic sunt şi cât de bine mă pot mobiliza în condiţii extreme. Am făcut asta şi mi-am şi demonstrat, plus că această experienţă a fost un antrenament greu şi foarte dur pentru mentalul meu. M-a ajutat să văd lucrurile diferit şi sa evoluez din acest punct de vedere pe mai multe planuri. Am vrut să-mi demonstrez că indiferent de vârstă, totul depinde doar de noi şi de felul în care abordăm problemele . Bineînţeles cu cât ai mai multa experienta cu atât ştii cum să abordezi orice problemă“, mai spune Iulian.

În afara carierei sportive este pasionat de tot ceea ce înseamnă adrenalină. „Îmi plac multe lucruri, mai ales tot ce înseamnă extrem. Tot ce este periculos şi ce alţii au impresia ca e greu, eu simt nevoia să le arăt că e uşor. Îmi place sa călătoresc cu prietena mea, sa petrec cu prietenii, îmi plac câinii în general. Am un bulldog francez cu care petrec puţin timp din cauză că sunt mereu plecat, dar când reuşesc să mă joc cu el mă bucur mult. De asemenea am şi un şarpe, un Piton. În urma experienţei de la Supravieţuitorul am vrut să trăiesc acele momente aproape în fiecare zi. Cum sunt plecat mereu, îmi doresc să fac foarte multe, dar nu am timp. Mă dau cu motocicleta, cu bicicleta, îmi place să mă aventureze în general şi tot ce fac în viaţa de zi cu zi încerc să transform normalul în anormal“, mai spune sportivul.

Carieră în televiziune

Chiar dacă este departe de a-şi fi spus ultimul cuvânt în cariera sportivă, nu exclude să aleagă una în televiziune peste câţiva ani. „Nu îmi doresc să mă gândesc acum pentru că vreau să văd de ce sunt capabil aici şi acum. Dar îmi place tot ce înseamnă televiziune, tot ce înseamnă imaginea la TV. Ma gândesc să încerc pe parte asta ceva, dar deocamdată aştept să văd cum evoluează lucrurile. În sport se deschid multe ferestre şi oportunităţi, dar rămâne de văzut“, mai spune Iulian.