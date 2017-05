FOTO Muzeul Fortificaţiilor UNESCO. Turiştii pot vedea miniaturi ale celor mai frumoase biserici, dar pot merge şi în tururi cu ghid să le vadă pe viu

Muzeul Bisericilor Fortificate a fost deschis de curând la Braşov. Este un muzeu privat al unui om de afaceri care a dorit ca patrimoniul tradţional să fie cunoscut de cât mai multă lume. În muzeul aflat lângă Poarta Schei vizitatorii pot vedea machete fidele ale celor şapte Biserici Fortificate aflate în patrimoniul UNESCO. Muzeul a început deja să aibă succes. În Noaptea Muzeelor a fost vizitat de 400 de oameni în câteva ore. Investiţia în realizarea lui s-a ridicat la 15.000 de euro.

„În Transilvania mai există doar 150 din cele 300 de biserici fortificate. Jumătate practic sunt ruine. Din cele rămase în picioare, şapte sunt adevărate capodopere şi sunt incluse în Patrimoniul UNESCO. Pe acestea le prezentăm şi noi la muzeul cu istoria şi legendele lor. Au fost realizate machete fidele ale acestor monumente de către arhitecţi care au respectat absolut totul. Practic ce se vede la noi este o miniatură a bisericii. Avem foarte mulţi turişti străini, dar şi români care ne trec pragul. Prin acest muzeu, patronul care este un mare iubitor de cultură şi patrimoniu, a dorit practic să facă şi mai cunoscute aceste biserici. În plus turiştii care le văd aici pot fi tentaţi să meargă să le admire pe viu. Noi organizăm şi tururi pentru cei care doresc această experienţă“, a declarat Carmen Mihai, muzeograf.

Muzeul se poate vizita zilnic între orele 10.00 şi 19.00. Biletul de intrare la muzeu costă 5 lei. Copiii de până la şase ani au intrare gratuită, iar restul plătesc 3 lei. La muzeu există şi un magazn de suveniruri de la produse tradiţionale cum sunt şerbetul săsesc sau oţetul din vişine de exemplu până la magneţi şi obiecte realizate din lemn sau ţesături, toate făcute manual. Cei care vor să vadă pe viu bisericile pot beneficia de un tur care costă în 30 şi 65 de euro. Preţul include transportul şi ghidul. Nu se pot vizita toate bisericile într-o zi. Ele sunt grupate pe zone, câte trei-patru la un tur.

La muzeu puteţi admira Bisericile Fortificate din Prejmer şi Viscri (judeţul Braşov), Biertan şi Valea Viilor (judeţul Sibiu), Saschiz (judeţul Mureş) şi Dârjiu (judeţul Harghita).

Biserica cu trei stele Michelin

Biserica Fortificată din Prejmer inclusă în cetatea din localitate este singurul obiectiv turistic din România care a primit trei stele în Ghidul Verde Michelin, destinat turismului. Adăposteşte unul dintre cele mai vechi altare din Transilvania, pictat în secolul al XV-lea, dar şi multe alte atracţii unicat. Una dintre atracţii este stuparul de cămăruţe care este unic. Sunt practic 274 de încăperi mici, câte una pentru fiecare familie din sat. Numărul camerei era acelaşi cu al casei, de aceea toate sunt numerotate. Aici se adăposteau oamenii în cazul unei invazii. De asemenea Drumul Străjii pe lângă zidurile cetăţii este foarte bine păstrat, iar în cazul altor fortificaţii el nu mai există. Mai este şi Orga Morţii, practic o scândură cu cinci puşti pe o parte şi cinci pe alta, care se rotea şi devenea o adevărată mitralieră. Era folosită atunci când cetatea era atacată.

Este printre puţinele obiective turistice care nu au fost distruse de comunişti. Între 1960 şi 1973, statul român, inclusiv Ceauşescu cu mâna lui, a semnat o investiţie de 18 milioane de lei. pentru restaurarea ei. Din 1992 cetatea aparţine Fundaţia Saşilor Transilvăneni.

Pe timp de vară, din aprilie până în octombrie cetatea poate fi vizitată de luni până sâmbătă între 9-00 şi 18.00, iar duminica între orele 11.00-18.00. În restul anului o puteţi vizita de luni până sâmbătă în intervalul 9.00-16.00, iar duminica de la 11.00 la 16.00. Biletul de intrare costă 8 lei pentru adulţi şi 4 lei pentru elevi şi studenţi.

Bijuteria din Viscri

Biserica Fortificată din Viscri datează din secolul al XIII-lea şi este o adevătată bijuterie. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO. De la poarta de lemn şi grădina de pomi fructiferi care o înconjoară, de la treptele de piatră măcinate de iernile grele şi până la muzeul din biserică, totul arată ca acum câteva secole. Biserica îţi taie practic respiraţia. Orga veche de 300 de ani, băncile de lemn sculptat, tocite de-a lungul timpului, dar şi o cutie a milei pictată manual, toate pot fi admirate în linişte.

Dacă aveţi curaj puteţi urca până în cel mai înalt turn, într-un întuneric total, pe treptele înguste. De sus însă veţi avea o privelişte superbă de unde puteţi admira o panoramă superbă asupra întregului sat. Un tur al bisericii trebuie să includă obligatoriu şi o plimbare prin camerele vechi ale muzeului unde puteţi vedea lăzi de zestre săseşti pictate manual, costume populare de nuntă, din secolul al XIII-lea, dar şi seturi întregi de ceramică folosite la mesele de duminică. Din muzeu nu lipsesc nici pătuţurile din lemn pentru copii sau cărţile de rugăciuni de acum 200 de ani. Biserica poate fi vizitată zilnic între orele 10.00 şi 18.00, iar intrarea costă 4 lei.

Dârjiu, cetatea slăninilor

Biserica Fortificată din Dârjiu (Harghita), numită şi Cetatea Slăninilor este singura construcţie maghiară aflată în patrimoniul UNESCO. Datează de la 1270 şi a fost construită în stil romanic. De-a lungul timpului a mai suferit modificări şi a fost puternic fortificată cu ziduri şi turnuri de apărare pentru a rezista în faţa invadatorilor. O inscripţie din anul 1640 ne arată că lucrările de fortificare au fost finanţate de Principatul Transilvaniei sub voievodatul lui Rákóczi György. Biserica are încăperi de peste cinci metri înălţime, cu ziduri groase care o fac să fie o adevărată oază de răcoare chiar şi în cele mai călduroase zile ale verii. Aici, sătenii îşi depun proviziile de sute de ani, de la slănină afumată, ciolane sau carne. Din acest motiv biserica a fost denumită şi Cetatea Slăninilor şi atrage anual mii de turişti curioşi să vadă obieceiurile zonei.

În funcţie de cât de înstărită era, fiecare familie are un anumit număr de cuie în cetate. Acestea se transmit din generaţie în generaţie şi nu se vând nici pentru toţi banii din lume. Sătenii sunt mândrii de cuiele lor şi, deşi, au acasă acum frigidere folosesc şi acum cetatea pe post de cămară. O legendă de care toţi sătenii sunt mândrii vorbeşte despre o faţă din Dârjiu care a ajuns slujnică la o familie de boieri din Bucureşti. Se iubea cu un băiat din sat şi se vedeau de câteva ori pe an. În final băiatul şi-a luat inima-n dinţi şi a cerut mâna fetei. Aceasta l-a testat pentru a aflla dacă are ceva avere şi l-a întrebat din ce o să trăască. Mândru băiatul a spus că are în cetate şase cuie şi atunci fata a acceptat imediat să îi fie soţie. Biserica se vizitează între 10.00 şi 17.00, iar biletul de intrare costă 5 lei.

Camera împăcării la Biertan

Biserica Fortificată din Biertan (Sibiu) a fost construită pe locul unei bisericuţe de lemn care a ars. A fost terminată în 1522. Are trezi ziduri fortificate şi trei turnuri: turnul catolic, turnul mausoleum unde sunt îngropaţi episcopii care au fost în Biertan şi turnul cu ceas. Marea atracţie pentru turişti este camera împăcării, aflată într-unul dintre turnuri. Acolo stăteau închişi 14 zile soţul şi soţia care doreau să divorţeze. Era un singur pat, o singură farfurie, o singură lingură. În 300 de ani cât a fost sediul episcopal al Transilvaniei în Biertan a fost o singură pereche care a divorţat. Biserica se poate vizita în lunile mai, iunie, iulie şi august de luni până duminică între orele 10:00-13:00 şi 14:00-19:00. Biletul de intrare costă 10 lei.

Valea Viilor, o bijuterie arhitectonică

Pe locul actualei biserici din Valaea Viilor (Sibiu) a existat mai întâi o bazilică romanică, urme ale acesteia fiind descoperite chiar sub podeaua sacristiei. Biserica de astăzi a fost contruită în secolul XV, în stil gotic. Ulterior, pentru a face faţă invaziilor necontenite, biserica a fost înconjurată cu ziduri şi turnuri de apărare. Astăzi se mai păstrează 4 turnuri şi zidurile înalte de 6-7 m, prevăzute cu metereze. În biserică există numeroase obiecte deosebit de valoroase precum stranele de la 1528, altarul din 1779, orga din 1807 şi baldachinul amvonului datat în 1746. Un alt element important al acestei biserici este hersa, aflată deasupra portalului de nord, care s-a păstrat intactă din 1525. La intrarea în curtea bisericii se află un mic muzeu al culturii săseşti unde puteţi admira costume tradiţionale săseşti, fotografii şi alte obiecte donate de membrii comunităţii. Biserica se poate vizita de luni până vineri între orele 9:00-12:00 şi 14:00-17:00 iar în weekend-uri, dacă sunt grupuri organizate. Biletul de intrare costă 5 lei.

Fortificaţie din mijlocul satului

Biserica fortificată de la Câlnic (Alba) a fost reşedinţă nobiliară, dar şi cetate de apărare. Este construită oarecum atipic. Nu se află pe un deal la înălţime pentru ca atacatorii să fie mai bine văzuţi, ci chiar în satul cu acelaşi nume. Îmbină mai multe stiluri şi a fost inclusă în patrimoniul Unesco. Donjonul actual (locuinţa nobililul pe vremuri, acum transformat în muzeu) a fost ridicat în jurul anului 1272 şi are o formă dreptunghiulară. A fost numit şi Turnul Siegfried, iar grosimea zidurilor lui ajunge la un metru. La început avea numai 14 m înălţime, dar a fost ridicat ulterior la 20 m. Odată cu lucrările de restaurare conduse între 1962-1964 a fost descoperit ancadramentul bipartit al unei ferestre, cu câte trei lobi în fiecare dintre cele două părţi, care indică o fază gotică timpurie, poate din a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Dacă ajungeţi aici aveţi parte şi de o surpriză. Pe zidurile cetăţii veţi găsi săgeţi pe care trbeuie să le urmaţi până când ajungeţi la locul unde este cheia care deschide fortăreaţa. Cettaea se poate vizita tot timpul anului, iar un bilet de intrare costă 5 lei. Pentru cine vrea să fotografieze mai trebuie să plăteasc 7 lei.

Turnul cu ceas de la Saschiz

Biserica Fortificată din Saschiz (Mureş) a fost construită între anii 1493 şi 1496 de către saşi. A fost cetate de apărare cu ziduri puternice, care impresionează şi acum prin dimensiunile ei, zidurile având 9 metri înălţime. A fost locul de refugiu al sătenilor în timpul invaziilor. Turnul ce ceas similar cu cel de la Sighişoarea este marea atracţie a fortificaţiei. Fortificaţia a fost ridicată în onoarea regelui Ştefan I al Ungariei.

Biserica masivă, construită din piatră de carieră, în stil gotic, este de tip sală, întărită cu 22 de contraforturi. Sala este foarte lată şi lungă, iar corul este închis pe trei laturi. Biserica se vizitează între orele 10.00 şi 17.00, iar biletul costă 5 lei.