Dracula Film Festival revine la Braşov cu pelicule în premieră naţională

Festivalul reuneşte în competiţia de scurtmetraj 25 de producţii care concurează pentru trofeele Little Dracula şi Vlădutz. Printre acestea se regăsesc filme SF (Paradigma, Polonia, 2017), de animaţie (Liftul, Elveţia, 2017), horror-ul pur-sînge cu mult gore (Rosalita, Brazilia, 2017), thrillere extrem de brutale fizic şi emoţional (We Are Going Into the Woods, Franţa, 2016) şi (The Game, Spania, 2017), onirisme din universul Cthulu (Eldritch Code, Suedia, 2017) şi capsule compacte de alienare urbană (Fried Barry, Africa de Sud, 2017 şi Strays, UK, 2017).

Din selecţie nu lipsesc nici comediile negre - la care au marcat bine tinerii regizori români Andrei Huţuleac (OffStage) şi Tudor Botezatu (Degetul), post-apocalipsele cu zombie (Surrounded by Death, Brazilia, 2017), filmele cu exorcism (Faith, Spania, 2017) şi adaptările după literatura clasică (Sunken Convent, Danemarca, 2016, după Hans Christian Andersen).

Biletele cost[ 10 de lei. Doar la pelicula Mother care va rula miercuri 18 octombrie ]n avampremieră naţională, bilete costă 20 de lei. De asemenea se poate cumpăra un abonament cu 75 de lei pentru toate filmele care vor fi proiectate la Teatrul Sică Alexandrescu. Programul complet al evenimentului poate fi consultat pe www. draculafilm.ro.

Dracula Film Festival este un eveniment anual organizat de Asociaţia Culturală Fanzin şi prezentat de Viasat History. Festivalul este finanţat de Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Centrul Naţional al Cinematografiei.