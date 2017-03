Directorul Spitalului Municipal Făgăraş cere suspendarea echipei medicale care a operat-o pe femeia care a decedat la câteva zile de la intervenţie

Directotul Spitalului Municipal Făgăraş crede că auto-suspendarea celor implicaţi în intervenţie ar reda încrederea în unitate medicală. „Îmi exprim cele mai sincere condoleanţe familiei îndoliate. Doamna Iagăr Maria a fost pacienta spitalului nostru şi la câteva zile după, a decedat. Îndrăznesc să vă chem alături de mine, pentru a mă susţine necondiţionat, pentru ca evenimente de acest fel sā nu mai existe şi, în viitor, spitalul nostru să îşi recapete încrederea în serviciile medicale de altădată. Se ştie că în prezent şi în cele ce urmează, există o schimbare în bine pentru acest spital, de aceea consider, că, în aceste condiţii, nu pot să îmi declin competenţa spre a lua măsuri radicale. Încă din ziua de miercuri, 8 martie 2017, ziua când am aflat tragica veste, am depus diligente pentru suspendarea din activitatea spitalului nostru a celor presupuşi responsabili. Chiar dacă există la această ora o plângere penală formulată de către membrii familiei doamnei Iagăr, până la decizia judecătorească insist cu determinare şi hotărâre de nestrămutat ca personalul medical implicat în mod direct în intervenţia chirurgicală a pacientei Iagăr să conştientizeze faptul că o auto-suspendare va fi cea mai bună cale. Acest tragic eveniment a apărut, cum era şi firesc, în media la nivel naţional şi a generat o stare de stres. Aceastā stare de stres poate pune în pericol reuşita viitoarelor intervenţii. Vā întreb: ce garanţii se pot oferi pacienţilor ca mâine sau sâmbăta viitoare nu vom fi din nou pe prima pagină a ziarelor sau prime-time news??? Lăsăm organele competente să îşi facă datoria şi creăm un ambient cât mai sigur pentru pacienţii noştri.“ a declarat Erik Coccheti, managerul Spitalului „Aurel Tulbure” Făgăraş, citat de bzf.ro.

Maria Iagăr în vârstă de 49 de ani s-a internat la Spitalul Muncipal Făgăraş pentru o operaţie de fribrom uterin. Se întâmpla la finele lunii februarie. Pacienta a fost operată, dar în timpul intervenţiei chirurgul a secţionat din greşeală ureterul femeii care face legătura între rinichi şi vezica urinară. Abdomenul femeii s-a umplut de urină, dar medicul tot nu a observant greşeala. Pacienta a fost externată după patru zile, dar acasă s-a simţit tot mai rău. Familia a chemat ambulanţa, iar femeia a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenţă Braşov. Aici i s-a făcut un ecograf şi s-a observat că ureterul fusese secţionat. A fost operată din nou de urgenţă, dar din păcate a decedat.

Familia femeii a depus plângere împotriva medicului Doina Cerghit. Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov a deschis o anchetă penală în acest caz. „În acest moment se efectuează cercetări pentru comiterea infracţiunilor de neglijenţă în serviciu şi ucidere din culpă“, a declarat Carmina Reit, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov.