Contract de 12 milioane de euro pentru Uzina Roman. Fabrica va livra 100 de camioane în Taiwan

Uzina Roman a încheiat un contract de 12 milioane de euro şi urmează să livreze 100 de camioane în Taiwan. Două dintre ele au fost finalizate şi urmează să fie livrate. „Avem acrst contract de 100 de autobasculante ce vor di livrate în Taiwan. Suntem în discuţii şi cu companie din Pakistan, iar camioanele sunt deja în probe acolo. Mai avem în derulare un contract cu Ministerul Apărării după ce am câştigat licitaţia. Este vorba despre 23 de camioane militare în valoare de 2 milioane de lei“, ne-a declarat Carol Rugacs, director de producţie şi administratorul Romna SA.

Chiar dacă produsele uzinei sunt apreciate peste hotare, legislaţia din România crează mari probleme uzinei. „Noi suntem o societate în reroganizare şi potrivit instrucţiunilor Băncii Naţionale nu putem primi scrisoare de ganranţie atunci când ne înscriem la o licitaţie, deşi avem bani în cont. Asta ne afectează foarte mult. Vrem să facem ceva, să supravieţuim, dar legile din România ne pun probleme. De exemplu când am participat la licitaţia cu Ministerul Apărării, aveam în cont de 100 de ori mai mult decât suma necesară pentru înscrierea la licitaţie, dar nu am primit scrioare de garanţie de la bancă. Până la urmă am cei din armată au înţeles situaţia şi am putut să virăm banii în contul de la trezorie şi să participăm la licitaţie. Degeaba ai produse bune şi competitive, dacă te loveşti de astfel de prevederi“, a mai declarat Carol Rugacs.

Cea mai mare uzină a Braşovului

Uzina Roman a fost fabrica fanion a Braşovului. A fost iniţial fabrică de armament la înfiinţare în 1938, iar începând cu anul 1953, după naţionalizare a fost numită Steagu Roşu şi a început să fabrice autocamioane. Primul a fost produs în 1954, iar uzina a început să aibă comenzi tot mai mari. Aşa s-a ajuns ca în 1977 să aibă o producţie record de 33.000 de maşini pe an. Şi numărul de angajaţi a crescut vertiginos de la un an la altul. Dacă în 1954 fabrica avea 4.400 de salariaţi, în 1978 s-a ajuns la 26.000. „Steagul Roşu" devenise cea mai mare uzină din Braşov şi un succes peste hotare. Celebrele modele Carpaţi, Bucegi, ROMAN sau DAC aveau mare căutare la export în Ungaria, RDG, Polonia, Statele Unite sau Grecia.

Problemele mari ale uzinei au început în anul 2006. Mii de oameni au fost concediaţi atunci, 80% dintre acţiuni au fost preluate de Asociaţia Pro Roman Braşov, iar preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost numit Ioan Neculaie. Omul de afaceri a preluat în 2006 acţiunile fabricii, procedură care a fost contestată de foştii parteneri. În următorii opt ani, fabrica a fost disputată în instanţă, iar în 2015 uzina a revenit Asociaţiei Pro Roman, a cărei preşedinte este omul de afaceri Ioan Olaru. Acum a ajuns la datorii de 90 de milioane de lei, este în reorganizare şi mai are 300 de angajaţi.