Cel mai mare fan FC Braşov. A strâns în 110 albume toată istoria clubului de fotbal

Constantin Oprea (62 ani) este un mare fac al sportului şi chiar a jucat fotbal la FC Braşov la juniori. După ce a terminat cu sportul, a lucrat 37 de ani ca maistru la uzina Tractorul, până a ieşit la pensie. „Am fost mareu pasionat de fotbal. Am jucat la FC Braşov în perioada 1967 -1970 la juniori. Am plecat apoi de la echipă în urma unui conflict cu antrenorul şi am terminat junioratul la Şcoala Sportivă Braşovia. Am mai jucat apoi în Divizia C la CFR Braşov şi apoi în Bucureşti la Dinamo Tineret în armată. Pasiunea mare pentru FC Braşov a fost de când am jucat la echipă, dar mai ales de când am plecat pentru că atunci parcă s-a rupt ceva în mine. Fiul meu care acum are 32 de ani a jucat şi el la juniori la FC Braşov şi apoi la Tractorul. Am rămas însă conectat cu echipa prin pasiunea mea“, povesteşte Constantin Oprea.

Bărbatul se declară cel mai mare fan al echipei FC Braşov. Are o cameră decorată în culorile echipei, galben-negru, fotografii cu jucători, fanioane, afişe şi 110 albume care prezintă toată istoria echipei, din 1937 de la înregistrarea la Federaţie Română de Fotbal şi până în prezent.

„Am adunat tot ce a fost despre echipă, de la articole, fotografii, am surprins toate frământările echipei, de la realizări la nerealizări. Am decupat articolele de presă, am copiat fotografii şi aşa am reuşit să fac albumele. Am absolut totul despre FC Braşov, zi de zi, toate campionatele“, mai spune colecţionarul.

Vizitat de Răzvan Lucescu

„În primul rând, am fost inspirat de Nicolae Pescaru. Suntem foarte buni prieteni şi acum şi datorită lui am început să adun aceste albume. De când eram la juniori îl admiram foarte mult pe Nicolae Pescaru, dar şi pe Adamache sau Ivăncescu. Toată echipa de bază din 1969-1974, pe toţi acei jucători, i-am îndrăgit foarte mult. Au fost mari glorii ale naţionalei care au fost la mondiale în Mexic în 1980. Am ţinut legătura şi cu Marius Lăcătuş. Mulţi dintre jucătorii de la FC Braşov din ultima perioadă au fost la mine acasă şi au văzut albumele. Şi Răzvan Lucescu a fost atunci când antrena FC Braşov. Trei ore a stat aici în cameră şi s-a uitat în albume. Nu a spus nimic. A fost impresionat“, mai povesteşte Constantin Oprea.

În albumele lui Constantin Oprea se poate vedea toată istoria echipei, de la participările în Cupa UEFA şi până la problemele de astăzi, când FC Braşov este la un pas de faliment, iar echipa joacă în liga a II-a.

Cupa dispărută

FC Braşov a fost prima echipă din România care a căştigat o cupă internaţională. „Au reuşit să câştige Cupa Internaţională Balcanică 1961-1962. Pe atunci nu era UEFA. A fost prima cupă câştigată de o echipă românească. Din păcate nici până astăzi nu se regăseşte la club. Nu ştie nimeni unde este cupa. Se bănuieşte că este la un depozit al federaţiei, că ar fi la fostul antrenor Nicolae Proca, care a decedat. Chiar a fost o discuţie la un moment dat să merg la Bucureşti cu cineva de la club să o căutăm, dar a picat această variantă“, mai spune colecţionarul.

Constantin Oprea speră că echipa va reveni la momentele de glorie. „Eu sper ca echipa să meargă mai departe, chiar dacă acum situaţia nu e bună cu falimentul. Trebuie să apară o minune, un investitor, poate vine cineva cu bani mai mulţi“, mai spune bărbatul.

O carte şi un muzeu la club

Constantin Oprea s-a apucat şi să scrie o carte despre FC Braşov. „Titlul va fi «O viaţă întreagă cu foarfeca în mână». O să o dedic echipei. Lucrez la ea, sper să reuşeşc să o realizez. În continuare mă ocup să fiu la zi cu frământările echipei, nu lipseşte nimic. Mi s-a mai propus să se caute un spaţiu să fac muzeu la club cu albumele mele. Am puţine rezerve, sunt lucruri rupte din sufletul meu, parcă nu le-aş duce la club. Deocamdată suntem în discuţii pe această temă “, mai spune colecţionarul.

Albume cu Nadia şi Simona Halep

Constantin Oprea mai are şi albume cu Nadia Comăneci şi Simona Halep. „Pe Nadia am urmărit-o de la început şi din acest motiv mi-am dus fata la gimnastică. A fost chiar un an la Oneşti, dar nu a prins selecţia. Era foarte bună la învăţătură şi am decis să meargă cu şcoala înainte. Acum are 34 de ani. O admiram pe Nadia şi am început să strâng tot ce apărea cu ea, în reviste şi în ziare. Am şase albume. În 1989 am fost cu grupa fiicei mele la Campionatele Naţionale de la Ploieşti. Am luat cu mine albumele şi Nadia mi-a dat autograf pe toate. Era deja arbitră, nu mai participa la competiţii. M-am bucurat mult că am cunoscut-o. Noi ne-am întâlnit în noiembrie şi după o lună a plecat din ţară“, mai spune Constantin Oprea.

A făcut şase albume şi cu Simona Halep. „Pe Simona Halep o urmăresc de vreo patru ani. Mi s-a părut foarte curajoasă şi ambiţioasă. Eram sigur că se va remarca. În 2010 era pe locul 144 şi acum a ajuns sus. Am început să fac albume, am şase acum şi în ultimii trei ani nu lipseşte nimic. Aş fi vrut să îmi dea şi ea autograf pe albume. Iarna asta am fost în Poiana Braşov unde se antrena, dar ne-am petrecut pe drum. Am avut un ghinion, dar nu e timpul pierdut“, mai spune colecţioanarul.