Casele celebre ale Braşovului, de la vila unde Ţepeş s-a iubit cu amanta, la cea unde se dădeau sentinţe capitale sau locul unde veneau toţi negustorii vremii

Casa Sfatului este fosta Primărie şi are o istorie impresionantă. Datează de la 1420 şi a supravieţuit cutremurelor, incediilor, dar şi intenţiilor de demolare ale comuniştilor care vroiau să scape de ea pentru ca muncitorii să poată manifesta în Piaţa Sfatului. Are un ceas emblematic, care a fost aproape distrus de un fost comandant militar austriac pentru că sunetul păpuşii din ceas, care bătea gongul, îi stresa papagalul. Casa Sfatului este Kilometrul 0 al oraşului, de aici se măsoară toate distanţele cum ar fi distanţa Braşov-Bucureşti. Casa Sfatului este unul din obiectivele turistice majore ale Braşovului, doar Biserica Neagră are mai mulţi vizitatori. Pe Casa Sfatului există singura stemă color a Braşovului.

Casa Sfatului este clădirea unde se luau toate deciziile importante şi unde se împărţea dreptate (un fel de tribunal medieval). Aici se pronunţau sentinţele la moarte, iar condamnaţii erau executaţi prin diferite metode în funcţie de statutul social. Oamenii cu stare erau decapitaţi, hoţii de rând erau spânzuraţi, iar vrăjitoarele erau arse pe rug. Casa Sfatului adăposteşte şi Muzeul de Istorie, care are mii de exponate spectaculoase.

Cerbul Carpatin construit după învierea fiicei Apolloniei Hircher

Restaurantul Cerbul Carpatin de acum a fost construit de cea mai bogată femeie a Braşovului, Apolloniei Hircher. Totul după ce legenda spune că fiica ei a murit şi a apoi a înviat.

Apollonia Hirscher a fost cea mai bogată femeie a Braşovului, la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVII-lea, şi soţia judelui oraşului. A reuşit să adune o avere impresionantă într-o lume considerată a bărbaţilor. La moartea soţului ei, în 1541, a preluat frâiele afacerilor ce se întindeau până în Austria şi în Turcia. Chiar dacă negoţul şi politica erau la acea vreme treburi aproape exclusive bărbăteşti, a reuşit să strângă o avere foarte mare.

Se spune că fiica Apolloniei s-a îmbolnăvit de tânără şi a murit. Distrusă de durere, mama ei a decis ca fata să fie îmbrăcată cu cea mai scumpă rochie şi cele mai frumoase bijuterii. La câteva zile după ce a fost înmormântată, câţiva săraci au vrut să jefuiască mormântul şi să fure bijuteriile. În momentul în care a fost dezgropată, fiica Apolloniei s-a trezit la viaţă, iar evenimentul a fost privit ca un miracol al vremii. Atunci Apollonia Hircher a decis să construiască Casa Negustorilor (actualul Cerbul Carpatin). Clădirea datează de la 1545 şi a fost donată oraşului.

Vila unde Vlad Ţepeş s-a iubit cu amanta şi casa unde a stat ascuns Alexandru Ioan Cuza

O altă legendă spune că Vlad Ţepeş a fost îndrăgostit de o săsoaică din Schei, pe nume Katarina cu care a avut cinci copii. Dragostea dintre Vlad Ţepeş şi Katarina a dus la multe revolte. Tinerii care o doreau pe fată de soţie erau din familii înstărite şi nu vedeau cu ochi buni iubirea dintre cei doi considerată clandestină. Cronicile vremii scriu că Vlad Ţepeş era foarte gelos şi nu o dată a lovit cu sabia în lucrurile din jur sau i-a ameninţat pe cei care doreau să o ia pe Katarina de soţie. Într-unul dintre aceste accese de furie a fost rănit şi un preot.





Nici femeile vremii nu au văzut cu ochi buni relaţia dintre domnitor şi Katarina. Nevestele negustorilor din cetate au atacat casa în care se afla fata, au bătut-o, i-au tăiat părul şi au dus-o la stâlpul infamiei din Piaţa Sfatului. Când a auzit de grozăvie Vlad Ţepeş a ameninţat că va da foc Braşovului. Până la urmă a reuşit să o elibereze prin negociere. I-a cruţat pe negustorii şaşi pe care urma să îi execute în Bartolomeu. Katarina a fost singura femeie pentru care Vlad Ţepeş a vrut să divorţeze. În acele vremuri însă divorţul era de neconceput. A mers până la Papa Pius II pentru a cere anularea căsătoriei sale cu Anastasia Holszanska, nepoata reginei Poloniei, dar nu a primit aprobare. După moartea lui Vlad Ţepeş, Katarina s-a retras la mănăstire şi nu a mai vorbit niciodată. Casa în care s-au iubit cei doi este acum pensiune şi poartă numele frumoasei Katarina. Este situată în centrul vechi al oraşului.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a stat ascuns două săptămâni într-o casă din Braşov de pe strada Lungă. Pe atunci clădirea se numea Hanul cerbul de Aur. De la Braşov Cuza a plecat în exil la Viena. Şederea marelui domnitor nu a trecut neobservată. Casa este acum hotel şi pe faţadă există o plăcuţă care anunţă că acolo a locuit domnitorul Alexandru Ioan Cuza.