Căldura în sistem centralizat va fi pornită la 1 noiembrie

Viceprimarul Costel Mihai a declarat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, că în acest an furnizarea agentului termic în sistem cetralizat se va face de la 1 noiembrie, însă asociaţiile de proprietari care doresc furnizarea căldurii înainte de această dată pot solicita acest lucru Serviciului Public Local de Termoficare. În cazul unităţilor de învăţământ, livrarea de agent termic este gestionată de conducerea fiecărei unităţi în parte. Costul pe care populaţia îl plăteşte pentru o gigacalorie este de 198,87 lei inclusiv TVA, în timp ce firmele plătesc 394,24 lei, fără TVA.

„Pe parcursul sezonului cald s-au efectuat reparaţii la instalaţiile de transport şi la punctele termice şi centralele termice. La 27 septembrie au început probele reţelei de termoficare din cartierele Tractorul, Bartolomeu şi zona 15 Noiembrie, fiind remediate deficienţele care au apărut, iar acum suntem în cartierul Astra. Sperăm să finalizăm săptămâna aceasta. Ieri am avut o şedinţă în cadrul SPLT, pentru a ne asigura şi a asigura braşovenii că lucrurile sunt în ordine şi nu vom mai avea deficienţele întregistrate anul trecut. SPLT este la zi cu plata tuturor contractanţilor, şi am înţeles că nu sunt probleme nici cu încasările de la asociaţiile de proprietari. Condiţiile legale pentru furnizarea căldurii au fost îndeplinite deja (respectiv 3 zile consecutiv sub 10 grade Celsius, n.n.), dar până la data de 1 noiembrie, furnizarea de căldură către asociaţiile de proprietari se va face doar pe bază de cerere în scris depusă la SPLT, depusă de asociaţie. Deocamdată nu au fost solicitări, dar probabil nici nu s-a ştiut care este procedura pentru a solicita. Eu cred că este o procedură corectă, pentru că nu toţi braşovenii doresc o cheltuială în plus“, a declarat Costel Mihai.