Începe Festivalul de Dramaturgie Contemporană. Vor fi spectacole din ţară şi străinătate

Festivalul Internaţional de Dramaturgie Contemporană va avea loc în perioada 10-19 noiembrie 2017 şi va avea 10 spectacole. Patru sunt susţinute de trupe din Republica Moldova, Marea Britanie, Ungaria şi, respectiv, Franţa, în condiţiile în care pentru catalogarea festivalului ca „internaţional“ era nevoie de trei spectacole ale unor trupe din afara graniţei.

„Este un eveniment de o importanţă foarte mare pentru Braşov, cu un program foarte diversificat, cu trupe de anvergură din ţară şi străinătate. Mă bucură în mod special prezenţa teatrului din Tours (Franţa), un teatru care se bucură de recunoaştere internaţională. Cred că va fi un eveniment la nivelul aşteptărilor braşovenilor, şi sper să avem un public numeros. Eu cred că am creat premisele ca Braşovul să devină un centru cultural de inters naţional şi voi milita în continuare pentru creşterea nivelului acestui festival şi al tuturor evenimentelor culturale din Braşov“, a declarat vicperimarul Costel Mihai.

Cel mai scump bilet este 70 de lei

Biletele au preţuri accesibile. „ Având în vedere că preţul cel mai mare este de 70 de lei, pentru spectacolele trupelor din afară, unde acelaşi spectacol pleacă de la 100 de euro şi poate să ajungă şi la câteva sute, credem că am reuşit să facem acest festival accesibil tuturor braşovenilor iubitori de teatru. La nivel artistic, suntem foarte mulţumiţi că vom avea pe scenă mari actori atât din ţară cât şi din străinătate, cu spectacole de mare anvergură“, a declarat directorul Teatrului Sică Alexandrescu, Dan Cogălniceanu.

Programul include următoarele reprezentaţii:

Teatrul Mic Bucureşti- Karamazovii;

Teatrul Naţional Mihai Eminescu Chişinău, Republica Moldova - În ochii tăi fermecători

Teatrul Griviţa 53 Bucureşti - Crăciun la Palat;

Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov - Prins în Plasă;

Teatrul Odeon Bucureşti - Trei generaţii;

Celestins Ttheatre de Lyon, Franţa - Tableau d'une execution;

Teatrul Evreiesc de Stat, Bucureşti - Băiatul din Brooklin;

Atelier Theatre Studio (Marea Britanie) - What Shall We Do With the Cello? –

Csokonai Szinhaz, Debrecen (Ungaria) - Az Ajto;

Teatrul Metropolis Bucureşti - Domnul Ibrahim şi Florile din Coran (piesa câştigătoare a ediţiei anterioare a festivalului), piesă în afara concursului). Piesele străine vor fi supratitrate.