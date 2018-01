Primul feribot 100% electric construit vreodată în România. Cum va funcţiona minunea tehnologică comandată pentru Norvegia

Şantierul naval Vard de la Brăila va începe în zilele următoare, în premieră pentru România, construirea unei nave de transport pasageri şi mărfuri cu caracteristici speciale, cea mai importantă dintre acestea echiparea ambarcaţiunii de mari dimensiuni (are 74 de metri lungime) cu un sistem de propulsie 100% electric.

„Pe navă nu va exista niciun echipament alimentat de motoare cu combustie, clasice, ci doar motoare electrice. Acest lucru va reduce masiv poluarea produsă în timpul curselor”, au precizat reprezentanţii companiei.

Grupul norvegian Vard, care deţine pachetul majoritar de acţiuni la firma brăileană, a anunţat că a semnat deja contractul pentru construirea feribotului, beneficiar fiind operatorul norvegian „Boreal”, una dintre cele mai importante societăţi private de transport naval şi rutier din zona scandinavă.

Noul feribot de maşini şi pasageri este conceput pentru operaţiuni în fiordurile norvegiene, având caracteristici speciale şi în ceea ce priveşte manevrabilitatea (va fi echipat cu mai multe elice propulsoare), dar şi în privinţa rezistenţei la impact a corpului. Proiectarea a fost făcută de o companie de prestigiu la nivel europena, „Multi Maritime”, iar informaţiile furnizate de constructor arată că nava va avea o lungime de 74 de metri şi o capacitate totală de până la 60 de maşini şi 199 pasageri şi echipaj.

„Aşteptăm cu nerăbdare să construim feribotul electric, în care să putem folosi expertiza noastră însemnată în tehnologia bateriilor pentru nave eficiente şi ecologice”, a declarat Roy Reite, CEO Vard Group.

Corpul navei va fi construit, în cursului lui 2018, la şantierul Vard de la Brăila, iar livrarea feribotului este programată de la şantierul Vard Brevik în Norvegia (acolo unde se vor monta echipamentele speciale, sistemul de propulsie şi impresionanţii acumulatori electrici) în cel de-al treilea trimestru din 2019. Sistemul de baterii al navei de transport va fi încărcat în port.



Feribotul va începe operaţiunile în Norvegia din ianuarie 2020 şi va circula pe curta Kvanndal-Utne, de pe coasta de vest a Norvegiei, acolo unde Boreal a primit un contract pe nouă ani de la Guvernul norvegian.

Boreal este un important furnizor de transport public în Norvegia. Compania operează autobuze, autocare, tramvaie, feriboturi de pasageri de mare viteză şi feriboturi de maşini. Filialele sale Boreal Buss AS, Boreal Sjo AS şi Boreal Bane AS, exploatează servicii de transport public prin contracte de achiziţii publice cu clienţii. Boreal are aproximativ 2.000 de angajaţi şi are sediul în Stavanger, Norvegia.

Grupul norvegian Vard au nouă facilităţi de producţie, cinci în Norvegia, două în România (la Brăila şi Tulcea), şi câte una în Brazilia şi Vietnam. Compania este unul dintre principalii constructori la nivel mondial de nave specializate în trasnportul de persoane şi are în total peste 9.000 de angajaţi. Vard Brăila are circa 1.400 de angajaţi şi a înregistrat pe 2016 o cifră de afaceri de 171 milioane de lei.

Cea mai mare comandă din ultimele două decenii pentru şantierul din Brăila a fost anunţată în toamna lui 2016, atunci când compania a încheiat un contract pentru livrarea a opt nave concepute pentru transportul de module preasamblate şi turbine de gaz pentru câmpurile petroliere din Kazakhstan.