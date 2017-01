Cercetări academice la Brăila. Istoricul arealului dunărean şi studiile agricole, în atenţia cercetătorilor brăileni coordonaţi de academicianul Ionel Cândea

Aşa cum o arată numele, Centrul de Studii Dunărene îşi propune un ambiţios proiect axat pe «cultură şi civilizaţie românească» în arealul dunărean, de la izvor la vărsare. Savanţii brăileni speră că centrul de cercetare va evolua, în timp, într-o filială a Academiei Române în judeţul Brăila.

Potrivit lui Ionel Cândea, se împlineşte astfel un deziderat interbelic propus în 1929 de întemeietorul «Analelor Brăilei», ing. Gh. T. Marinescu, ce a dorit înfiinţarea unui “Institut al Dunării” la Brăila.

“Pe 24 iunie a fost şedinţa în plen a Academiei, unde s-a votat această propunere. În urma votului secret am fost ales membru corespondent al Academiei şi, de aici pornind, de la poziţia pe care am dobândit-o şi având în vedere ceea ce am construit în timp la Muzeul Brăilei «Carol I», adică un puternic, zic eu, sector de cercetare ştiinţifică în domeniul umanist - arheologie - istorie, la 4 luni după ce am primit această veste extraordinară am făcut o adresă către preşedintele Academiei, domnul academician Ionel - Valentin Vlad, în privinţa constituirii «Centrului de Studii Dunărene»“, a declarat Ionel Cândea.

Centrul de Studii Dunărene este condus de prof. univ. dr. Ionel Cândea (Cercetător Ştiinţific, grad I, m.c.). Secţia este împărţită în două segmente: din ramura Istorie - Arheologie fac parte CŞ. I Valeriu Sîrbu, CŞ. II Pandrea Stănică, CŞ. II Costin Croitoru, CŞ. III Nicolae Onea, iar din cea pentru Studii Culturale - CŞ. I Bălan Zamfir, CŞ. III Stoica Maria şi CŞ. III Viorel Mortu.

Pe lângă latura istorică, cercetătorii brăileni vizează şi alte domenii de studiu, cum ar fi cel agricol.

“La Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă există un nucleu de oameni foarte bine pregătiţi. Am vrea să facem în aşa fel încât şi sectorul acesta să intre. Tocmai de aceea am dat denumirea «Studii Dunărene». Dar să vedem dacă va fi cu putinţă. Pentru că oamenii din Cluj, de exemplu, au reuşit deja să facă un proiect european şi au primit o sumă considerabilă. Dar nu banul este lucrul care ne atrage, deşi poate e greu de crezut în ziua de astăzi. La Muzeu, deocamdată, bugetul cercetării este asigurat de Consiliul Judeţean. Ceea ce am vrut să evidenţiem este că cercetarea noastră a primit recunoaşterea Academiei. Exact peste un an dacă veniţi, va trebui să vă arătăm ce vom face. Dar munca noastră va fi expusă şi pe site-ul Academiei. Acum suntem în discuţii cu toţii pentru un plan care va merge pe acea direcţie: «cultură şi civilizaţie românească», dar axată pe Dunăre de la izvor la vărsare. Vă daţi seama că avem cu ce lucra: fortificaţii, oraşe fortificate, cetăţi dunărene. Mai departe, vom vedea din an în an către ce chestiuni ne putem îndrepta şi dacă la un moment dat vom putea obţine şi fonduri”, a precizat Cândea.

