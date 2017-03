Cât de importante sunt legumele şi fructele în revitaminizarea organismului primăvara

După ce iarna consumă predominant măncare prăjită sau fiartă, organismul are nevoie primăvara de cât mai multă hrană crudă, neprocesată, din care să îşi poată extrage cât mai multe vitamine, indică, într-un articol de specialitate, fitoterapeutul Liviu Buluş.

Vitamina A, care are un rol important în menţinerea acuităţii vizuale, în formarea oaselor şi în creşterea rezistenţei organismului la infecţii, se găseţte în beta-caroten, adică în legumele şi fructele de culoare portocalie, precum portocalele, morcovi, ardei, cartofi dulci, mango sau curmale.

Vitamina C are un puternic efect antioxidant, ajutând organismul să absoarbă fierul din alimente şi să formeze globulele roşii din sânge, participând astfel la formarea anticorpilor. După cum se ştie, vitamina C se găseşte în special în citrice şi măceşe, dar şi în legume precum pătrunjelul sau spanacul.

Vitamina E ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare şi a unor forme de cancer, reducând totodată riscul apariţiei cataractei. Aceasta se găseşte în alune şi migdale, dar şi în uleiuri presate la rece, cum ar fi uleiul de sâmburi de struguri sau uleiul extravirgin de măsline.

Vitamina K ajută la coagularea sângelui si se găseşte în cartofi, conopidă, mazăre, porumb.

Vitamina P, care întăreşte vasele de sânge, este conţinută de caise, măceşte sau citrice.

Vitaminele de tip B, cum ar fi B6, care reglează grăsimile şi proteinele din organism, se află în banane, cartofi sau fasole, iar B12, ce combate anemia, poate fi asimilată din păstrăv, somon sau carne de vită.

