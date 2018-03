Nordul extrem al României între inundaţii şi ninsori abundente. Se anunţă oscilaţii mari de temperatură şi precipitaţii abundente

Oscilaţiile de temperatură dau mari bătăi de cap în nordul Moldovei. Mai precis la Botoşani, vremea se dovedeşte a fi deosebit de capricioasă. Timp de o săptămână, temperaturiile au crescut brusc, anunţând deja primăvara, iar ploile au pus stăpânire pe tot judeţul.

Localităţi ameninţate de inundaţii

Încă de la începutul săptămânii la Botoşani vremea s-a încălzit brusc. Mai mult decât atât au început şi ploile din abundenţă, pe tot teritoriul judeţului. Tocmai din cauza cantităţile mari de precipitaţii Botoşaniul a intrat încă de joi sub cod galben de inundaţii, valabil până astăzi la ora 20.00. Posibile inundaţii sunt anunţate în bazinul hidrografic al Prutului, în special pe afluenţii acestuia. Cu alte cuvinte, un risc crescut este în satele din nordul judeţului Botoşani. De altfel în acelaşi zone, în anii cu inundaţii au avut loc pagube crescute.

De la inundaţii la ninsoare

Fenomele meteo trec dintr-o extremă la alta, în judeţul Botoşani. Mai precis, după codul galben de ploi şi inundaţii, de sâmbătă judeţul intră sub atenţionare de cod galben de ninsoare şi lapoviţă. Mai precis conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Botoşaniul se află sub cod galben de ninsoare şi lapoviţă de sâmbătă seara de la ora 20.00 până duminică la ora 8.00. În acest interval se aşteaptă ninsori abundente cu depuneri dar şi lapoviţă.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri:

Mai mult decât atât Botoşaniul se află încă sub cod galben de inundaţii şi precipitaţii. Culmea de mâine, la Botoşani vremea se schimbă radical. Judeţul intră din nou sub un cod galben, dar de această dată sub cel de ninsori şi lapoviţă. Vremea capricioasă ar putea să dea mari bătăi de cap agriculturilor dar şi persoanelor sensibile la schimbările bruşte de temperatură.