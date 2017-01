Un adolescent din România, în topul celor mai promiţătoare manechine de la Săptămâna Modei din Milano

Un adolescent de 16 ani din Bistriţa a făcut senzaţie la săptămâna modei de la Londra, Paris şi Milano la început de an. Tânărul, care a debutat în industria modei în urmă cu doar un an, a fost inclus de revista internaţională de profil „W Magazine“ în topul celor mai promiţătoare modele masculine.

Publicaţia internaţională a fost convinsă să-l pună pe bistriţean chiar pe prima poziţie, după cererile pe care acesta le-a avut pentru prezentările de modă de la săptămâna modei de la Milano. „Aceste feţe noi sunt pregătite să facă senzaţie în ia capitala italiană a modei în săptămâna dedicată fashion-ului“, au notat cei de la „W Magazine“. Topul a fost întocmit de Piergiorgio Del Moro şi Samuel Ellis, doi directori de castinguri, care se ocupă de selectarea modelelor pentru prezentările de la săptămâna modei.



„Am plecat imediat după Anul Nou în Paris şi m-am întors în 24 ianuarie. Trei săptămâni am petrecut în Prins, Londra şi Milano. În total, în cele trei săptămâni am avut 13 prezentări. Tot la Paris am defilat într-un un concurs internaţional între designeri“, explică Andrei.





Andrei Dobrin a fost inclus de cei de la W Magazine în topul celor mai promiţătoare modele masculine, chiar pe prima poziţie (Foto: print screen)

El mai spune că îi cunoaşte pe cei doi directori de casting care au întocmit clasamentul, colaborând cu ei atât în acest sezon, cât şi în sezonul trecut. În ceea ce priveşte criteriile de care cei doi au ţinut cont, Andrei mărturiseşte că habar nu are de ce a fost pus pe prima poziţie în topul celor mai promiţătoare modele masculine. „Mă bucur foarte tare că nu am regresat, mai mult, am progresat. Sincer nu m-am aşteptat la atâta atenţie din partea mass-media“, mai spune adolescentul.

Descoperit pe Facebook

Recunoaşterea lui Andrei ca manechin a început să vină încă de anul trecut. Cererea tot mai mare şi colaborarea cu case de modă renumite i-au adus lui Andrei şi titulatura de „modelul masculin al anului“, în cadrul celui mai important eveniment dedicat modei din România, care s-a desfăşurat la final de 2016.

Aventura băiatului în lumea modei a început în anul 2015, când, adolescentul a fost descoperit chiar pe Facebook, de către reprezentantul unei agenţii de modele din Bucureşti. Acesta a fost convins chiar cu fotografiile din albumul de clasa a VIII-a.

Adolescentul a fost desemnat modelul anului 2016 în România, chiar la finalul anului (Foto: Andrei Dobrin)

„Toată povestea aceasta a început în urmă cu un an, când am fost contactat pe Facebook de unul dintre scouterii de la Attitude Model. Au văzut pozele mele de album de clasa a VIII-a şi pozele făcute de mine cu telefonul. Mi-au cerut detalii fizice, înălţimea, greutatea şi m-au întrebat dacă aş fi interesat să lucrez în acest domeniu. La început nu am luat în calcul foarte tare treaba aceasra. Am luat în calcul mai multe ipoteze, inclusiv că poate fi o glumă, o şmecherie. Mi-au trecut prin cap foarte multe idei, care îmi spuneau să nu iau în serios“, povesteşte Andrei Dobrin.

Andrei Dobrin a defilat şi pentru Yohji Yamamoto, unul dintre designerii cu care colaborează Adidas (Foto: Andrei Dobrin)

La o zi după ce a fost abordat pe Facebook, managerul agenţiei de modele l-a sunat pe adolescent pentru a-l asigura că nu este vorba despre o glumă sau vreo păcăleală. La doar trei luni de la aceste conversaţii, Andrei deja era chemat la Bucureşti pentru teste foto, iar în iarnă era anunţat că trei agenţii din capitalele modei Paris, Milano şi Londra erau interesate să lucreze cu adolescentul din Bistriţa.

A urmat un maraton de prezentări de modă în Paris şi Milano. În nici două săptămâni, tânărul a participat la 11 prezentări de modă în cele două capitale ale bunul gust, asta deşi era la prima sa participare la săptămâna modei. De asemenea, în vara anului trecut, Andrei a petrecut două luni în Seul, unde a participat la mai multe şedinţe foto şi prezentări de modă.

Vrea în SRI

Întrebat de ce crede că este atât de căutat de designeri, Andrei precizează: „Probabil pentru că sunt expresiv, poate şi datorită vârstei mele, pentru că par mai copil decât alţi băieţi din industrie“.

La Paris, Andrei l-a întâlnit şi pe cântăreţul Usher (Foto: Andrei Dobrin)



Adolescentul a avut deja ocazia să colaboreze cu case de modă renumite, precum Dior, Prada, Diesel, JW Anderson, Paul Smith sau Yohji Yamamoto.

În ciuda faptului că a reuşit să se impună în lumea internaţională a modei foarte repede, Andrei vede modellingul ca plan de rezervă. Adolescentul ar vrea să devină specialist IT, medic sau chiar ofiţer SRI, odată ce va părăsi lumea fascinantă a modei.

