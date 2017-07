Ultramaratonistul Tibi Uşeriu a primit o bolid sport personalizat cu imaginea lui la Polul Nord. Maşina costă 72.000 de euro

Începând de luni, 3 iulie, ultramaratonistul Tibi Uşeriu este imaginea reprezentanţei auto Aliat din Târgu Mureş. Acest contract i-a adus sportivului ultimul model de Mercedes, al cărui preţ de listă este de 72.000 de euro.

Autoturismul a fost personalizat cu imaginea lui Tibi Uşeriu de la Cercul Polar. Pe acesta a fost stilizate şi câteva steluţe din gheaţă. Este vorba despre modelul AMG GLE 63 S 4Matic Coupe, care a ieşit pe porţile fabricii chiar anul acesta.

Maşina ajunge la 100 de km/h în doar 4 secunde, viteza sa fiind limitată la 250 de km/h. Autoturismul consumă între 13 şi 16,8 litri/100 de kilometri şi are 585 de cai putere.

„Tibi Uşeriu, un om care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Un personaj, dar mai ales o lecţie vie pentru mulţi dintre cei care gravitează în jurul său. Un temerar care înţelege, poate, cel mai bine conceptul Mercedes Benz-The Best or Nothing. Şi ideea că în situaţiile care contează nu este loc pentru compromisuri (...). Începând de astăzi, (n.r. luni 3 iulie) Tibi Uşeriu este partenerul Aliat”, a transmis societatea comercială, pe pagina sa de Facebook.





Singurul sportiv din lume care a câştigat de două ori ultramaratonul de la Cercul Polar

Tibi Uşeriu este singurul maratonist din istoria competiţiei 6633 Arctic Ultra care a reuşit să câştige ultramaratonul de două ori. 6633 Arctic Ultra este considerată una dintre cele mai grele competiţii de acest gen din lume. 6633 Arctic Ultra este considerată una dintre cele mai grele competiţii de acest gen din lume.

Asta pentru că presupune parcurgerea a 566 de kilometri în 180 de ore, la temperaturi care pot să ajungă şi la -40 de grade. Frigul, extenuarea, lipsa somnului şi a unei alimentaţii corespunzătoare face ca doar câţiva concurenţi să ajungă an de an la Finish. La ediţia de anul acesta doar 7 din cei peste 20 de concurenţi au reuşit să ajungă la Finish în timpul impus de organizatori.

Tibi Uşeriu a mulţumit pentru premiu, dar a vorbit şi despre motivele care l-au determinat să participe pentru a doua oară la acesta ultramaraton extrem.

„M-am întors acolo pentru a-mi confirma în primul rând mie că ceea ce s-a întâmplat anul trecut nu a fost o întâmplare. În spatele acestei poveşti sunt mii de ore de antrenament, mii şi mii de kilometri alergaţi şi mii de litri de transpiraţie. Nu m-am culcat şi dimineaţa m-am trezit un fel de campion la Cercul Arctic, la una dintre cele mai grele competiţii din lume”, a declarat Tibi Uşeriu.

Vă mai recomandăm: