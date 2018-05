Povestea designerului român care-i decorează camera de hotel Rihannei: „1.000 de trandafiri albi în vaze negre“

Silvia Coman are 32 de ani şi este din Bistriţa. Aceasta a terminat Liceul de Arte Plastice din Bistriţa şi imediat după s-a căsătorit şi s-a hotărât să se mute în Paris. Ajunsă în „capitala iubirii” acum 13 ani, bistriţeanca a început prin a învăţa limba franceză şi a continuat cu un curs de contabilitate. A lucrat inclusiv în lanţul de restaurante Mc Donalds.

Fascinată de flori, aceasta a început timid, în urmă cu un deceniu, cu aranjamentele florale de la nunţi.

„Acum 10 ani am început să lucrez cu florile. Am început să îmi pun pe Facebook fotografii cu buchete de flori pe care le făceam pentru apropiaţi şi cineva a văzut şi mi-a cerut să fac florile pentru o nuntă. Aşa a început totul. Am văzut că mă pricep şi m-am gândit să fac studii în domeniu. Am făcut un an de zile şcoala de florişti din Paris”, povesteşte Silvia Coman.

Cursul de florişti l-a făcut în 2005 şi tot atunci a început să se pregătească, în cadrul stagiului de practică, alături de cei mai renumiţi designeri din Paris. Bistriţeanca a fost convinsă că doar învăţând de la cei mai buni are şansa să ajungă în top. Primul care a angajat-o a fost Eric Chauvin, floristul de la casa de modă Dior.

„Dacă vrei să ajungi undeva trebuie să te dedici total. Eu atunci aveam doi copii micuţi. Am avut un soţ foarte înţelegător, care avea firma lui şi putea să se ocupe şi de copii şi de casă şi de lucru şi mi-a permis să am timp pentru asta”, spune Silvia.

Silvia a muncit la aranjamentele florale de la prezentările de modă ale celor de la Dior sau Versace. Ulterior, aceasta a s-a angajat la mai multe unităţi de cazare de lux din Paris. A lucrat cu Ritz, Bristol sau Platza, iar momentan coordonează echipa de florişti a hotelului Mandarin Oriental.

Acesta are 138 de camere, dispuse pe 7 etaje. Hotelul dispune de adevărate grădini interioare şi are doar clienţi cu dare de mână, pentru care este ceva normal să cheltuie mii de euro pe flori.

Silvia a început ca florist şi a ajuns să coordoneze echipa de florişti ai hotelului, să schiţeze aranjamente şi să facă aprovionarea cu flori de la bursa de profil din Olanda.

Cum arată camera Rihannei

Printre clienţii care ajung la Mandarin Oriental se numără prinţi din Orient, dar şi staruri din lumea modei sau artişti internaţionali. Reprezentanţii casei de modă Chanel şi Rihanna se numără printre clienţii fideli.



„Rihanna vine tot timpul la noi şi vrea numai trandafiri albi. Cei de la Chanel la fel. Trandafiri albi, vaze negre. Câte 1.000 de trandafiri merg într-o cameră cu lejeritate. La trei zile vin schimbaţi. Dacă rămân o săptămână, le schimbăm de trei ori în perioada respectivă. E ceva obişnuit”.

Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente la care a muncit Silvia a fost nunta unui designer de bijuterii din India, care a avut loc în anul 2010. Aceasta a investit doar în aranjamentele florale zeci de mii de euro.

„Am plecat două săptămâni într-o deplasare, pentru o căsătorie. Am făcut într-o săptămână, zi şi noapte, cu două ore de somn, un decor imens, care s-a distrus în două zile. Decorul a ajuns la ordinul zecilor de mii de euro. Am fost 50 de florişti angajaţi şi aveam inclusiv o echipă de sunet şi imagine. Am construit de la zero o piaţă indiană de flori. Florile erau una lângă alta, pentru că mireasa voia să vină desculţă. A fost extraordinar. Am lucrat pe ploaie, am lucrat noaptea”, povesteşte artista.

Bistriţeanca spune că cel mai greu lucru pe care trebuie să îl facă după fiecare eveniment de o asemenea anvergură este tocmai să strice acele decoruri spectaculoase la care s-a muncit atât.

„Dacă nu ai talentul şi cunoştinţele, nu prea poţi ajunge prea sus. Trebuie să cunoşti tot ce înseamnă boli ale plantelor, tratamentele care se fac pentru apă să păstrezi o floare proaspătă mai mult timp. Nu le-ai pus în apă cu zahăr şi oţet şi ţine. Florile trebuie să se „înţeleagă” una cu alta. Eu am învăţat enorm de multe la liceul de arte din Bistriţa. Echipa înţelege şi mai bine dacă le arăt o schiţă, un desen”, explică Silvia.

De asemenea, aceasta trebuie să fie la curent cu tot ce înseamnă trenduri în industria de profil şi din modă, dar şi cu sărbători şi semnificaţiile florilor în diverse culturi. Camerele dedicate oaspeţilor din China de exemplu nu trebuit să aibă flori de culoare albă şi nici cifra patru.





Cererea în căsătorie cu buchete de mii de euro

De Crăciun, de Revelion şi de Paşte, Silvia alături de echipa sa pregăteşte decoruri speciale. La fel se întâmplă de Noul An Chinezesc sau când au loc evenimente precum Săptămâna Modei sau Roland Garros.

Nu de puţine ori actorii din diverse filme aleg să facă interviurile în hotel şi au nevoie de decoruri florale speciale, care respectă tema peliculei respective.

„Am mai avut o comandă pentru o cerere în căsătorie, iar persoana respectivă era din Orientul Mijlociu. Voia să intre în interior direct de pe balcon, pe scară. I-am pregătit tot decorul, cu trandafiri roşii, i-am făcut buchete de mii de euro şi fata nu s-a prezentat. S-a anulat totul, dar decorul a fost făcut. Pentru mine a devenit o obişnuinţă să lucrez cu oamenii care investesc foarte mult în flori”, mai spune tânăra.

