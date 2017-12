Poliţiştii care-i învaţă judo pe copii. Cel mai mic elev are doar 5 ani. „Acest sport îi învaţă să fie cinstiţi“

Andrei Moldovan, un poliţist bistriţean în vârstă de 21 de de ani, practică judo din 2010, cand încă era în liceu. A fost legitimat la mai multe cluburi sportive şi a participat la competiţii naţionale de profil. În 2017, Andrei Moldovan a obţinut locul III la Campionatul de Judo al Ministerului Afacerilor Interne.

În luna iunie 2017, Andrei a fost încadrat ca poliţist de ordine publică, la postul de poliţie din comuna Budacu de Jos. Tânărul de 21 de ani a intrat în atenţia şefilor săi încă de la începutul acestui an, când era student şi făcea practică la acelaşi post de poliţie.

Atunci, tânărul a resuscitat o femeie care a căzut într-un râu. Andrei era în timpul liber, însă când a văzut ce s-a întâmplat nu a stat pe gânduri şi i-a acordat femeii primul ajutor, folosindu-se de cunoştinţele dobândite la modulul de prim ajutor din şcoala de poliţie, pe care a absolvit-o.

Tot de la începutul anului, Andrei îi învaţă pe elevi toate secretele sportului pe care îl practică. Este antrenor second la Clubul Sportiv Drumaru din oraşul Bistriţa.

„Îmi place foarte mult să îi învăţ. Sunt copii între 5 la 15 ani. Mereu mi-au plăcut copiii şi îmi place să îi învăţ lucruri. Ce facem este voluntar, nu avem niciun beneficiu material. Doar împlinirea sufletească”, mărturiseşte tânărul poliţist.





Andrei Moldovan este poliţist de anul acesta şi tot de anul acesta îi antrenează pe cei mici

Tânărul îşi ajută şi colegii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, care nu se descurcă foarte bine la tehnicile de apărare. Întrebat dacă a avut ocazia să se folosească de tehnici din judo în meserie, Andrei precizează:

„Judo mă ajută să-mi menţin condiţia fizică, la imobilizări, la încătuşări. Având în vedere că sunt în prima linie, în stradă, mă ajută foarte mult. Chiar foarte mult m-a ajutat. Am avut mai multe încătuşări şi imobilizări de făcut, iar sportul m-a ajutat mult Cele două activităţi merg mână în mână. Încerc să le fac pe amândouă cât pot de bine”.

Copiii nu plătesc nimic pentru orele de judo. Şcoala Generală nr. 1 a pus la dispoziţie gratuit sala de sport pentru ca cei mici să se poată antrena. Antrenorii de judo sunt nevoiţi uneori chiar să vină cu bani de acasă pentru ca cei mici să ajungă la competiţii.

Aceştia deja au participat la competiţii naţionale, dar şi internaţionale. Au fost la un concurs în Polonia şi urmează o altă competiţie în Germania. Printre cei peste 30 de copii se numără şi vicecampioni şi campioni naţionali.

O parte din copiii antrenaţi de poliţişti, alături de Andrei Moldovan şi Sorin Hoha



Tânărul poliţist, sprijinit de un fost luptător de la forţele speciale

Înainte să fie armurier, Sorin Hoha-Pop a făcut parte din forţele speciale ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean. Sportivul a renunţat la munca în cadrul forţelor speciale tocmai pentru a avea timp liber pentru a-i antrena pe copii şi a-i însoţi la competiţii.

Face judo din 1979 şi, de 17 ani, lucrează în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa. Primul său învăţăcel a fost tocmai fiica sa Teodora, care face judo de 5 ani, adică de când avea doar 5 ani.

„Iniţial m-am ocupat de fiică-mea, după care am luat şi alţi copii şi am văzut cum s-au ridicat. Au ajuns vicecampioni naţionali, campioni naţionali. Şi când am văzut unde au ajuns am zis că nu-i las, că e păcat. Majoritatea, când au venit aici, nici nu se ştiau a se rostogoli”, precizează Sorin Hoha-Pop.

Cel mai vechi membru al clasei e tocmai Teodora fiica poliţistului. Copiii fac judo în fiecare zi, de luni până vineri, câte o oră.

„Judo îi învaţă să socializeze, îi învaţă ce înseamnă spiritul de echipă, îi învaţă să fie cinstiţi. Învaţă să nu mintă şi să îşi cunoască adevărata valoare, cât sunt de tari, cât sunt de slabi. Îi educă judo, îi învaţă să fie fair play”, precizează Sorin Hoha-Pop.

Alături de Andrei, încă un poliţist îi învaţă pe cei peste 30 de copii ai clubului tainele judo-ului. Este vorba despre Sorin Hoha-Pop, un armurier de 47 de ani.