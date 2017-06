Organizatorii de evenimente au început să se „lepede“ de preotul Cristian Pomohaci: nu-l mai cheamă să cânte

În urmă cu o săptămână, Ziar de Cluj a făcut publică o înregistrare audio cu un bărbat despre care jurnaliştii spun că ar fi preotul Cristian Pomohaci. Acesta i-ar face avansuri unui tânăr care pe atunci era minor şi ar încearcă să-l covingă să întreţină relaţii sexuale.

Scandalul în care este implicat îl afectează pe preot şi material, asta pentru că autorităţile locale şi judeţene se gândesc de două ori dacă să-l mai invite să cânte la evenimente sau nu.

Primul care a luat decizia să nu îl mai cheme pe Cristian Pomohaci este primarul Bistriţei, Ovidiu Creţu, care a anunţat joi că nu va mai semna contractul cu artistul. Acesta trebuia să participe la Târgul Mare al Bistriţei, care are loc în luna august.

„Eu cred că este civilizat să păstrăm o anumită reţinere, dar pentru orice eventualitate am cerut Centrului Municipal de Cultură să nu semneze contractul cu Cristian Pomohaci având în vedere situaţia delicată în care este. Îmi exprim pe de-o parte totala surprindere, şocul chiar, pe care l-am avut când am citit, părerea de rău că un interpret de muzică populară foarte celebru, un preot, este în această situaţie. Sper ca adevărul să nu fie cel care l-am auzit, să fie totuşi o greşeală sau o făcătură, dar pentru orice eventualitate am luat această măsură”, a declarat primarul Ovidiu Creţu.

Alţi organizatori de evenimente se gândesc să renunţe la Pomohaci

Ovidiu Creţu nu este singurul care a luat în calcul posibilitatea de a renunţa la serviciile artistice ale preotului. Se pare că acesta nu va fi invitat nici la Festivalul Usturoiului, de la care era nelipsit anii trecuţi. Acesta ar urma să se desfăşoare la începutul lunii septembrie, în apropierea Pasului Tihuţa.

De asemenea, primarii din judeţ care l-au invitat la serbări câmpeneşti şi zilele comunelor aşteaptă o lămurire a situaţiei pentru a lua o decizie.

Weekendul acesta, Cristian Pomohaci trebuia să participe la Festivalul ”Bujorului de Munte” din comuna Gura Rîului, judeţul Braşov. Primarul comunei Călin Gheorghe a precizat pentru turnulsfatului.ro că nu ştie dacă preotul va ajunge la eveniment sau nu.

