Drama unei tinere de 18 ani: abuzată de tată şi fraţi, a fugit cu un bărbat care o bătea de faţă cu propriii copii

Ana Maria are deja doi copilaşi

La doar 18 ani, Ana Maria a îndurat cât pentru trei vieţi. Aceasta este din Cluj, acolo unde a locuit alături de părinţi şi cei patru fraţi. Totul s-a schimbat însă în copilărie, când Ana Maria a fost abuzată de tată şi fraţi.

Atunci, tânăra a ajuns într-un centru pentru abuz, unde a rămas câţiva ani, până când, pe la 14 ani l-a cunoscut pe Liviu, un tânăr care a crescut tot în centrele de plasament din ţară.

„Când ne-am cunoscut, eu eram într-un centru de abuz, iar el deja lucra la animale. Ne-am cunoscut printr-o prietena de-a mea. Eram mică atunci, aveam 14-15 ani”, povesteşte Ana Maria.

Simţind că Liviu o înţelege, Ana a lăsat totul în urmă şi a plecat cu el, deşi era minoră şi avea doar 7 clase terminate. La scurt timp, Ana a rămas însărcinată cu primul copil. La 18 ani, Ana deja are doi copii, un băiat de doi ani şi jumătate şi o fetiţă de un an.

Ultimii ani nu au fost lipsiţi de griji pentru adolescenta obligată să se maturizeze forţat pentru a putea fi alături de copiii săi. Aceasta şi-a urmat concubinul prin mai multe localităţi din ţară, unde muncea alături de el la diverse ferme de animale.

În urmă cu patru luni, cei doi, împreună cu copiii lor au ajuns la o fermă din localitatea Livezile, la doi paşi de Bistriţa. Se pare că lui Liviu nu prea îi plăcea să muncească, motiv pentru care patronul fermei i-a cerut insistent să îşi facă treabă sau să îşi caute un alt loc de muncă.

Deşi i s-a permis să mai rămână în rulota pusă la dispoziţie de patron, Liviu şi-a adunat lucrurile, şi-a luat copiii şi soţia şi a mers în Gara din Bistriţa. După câteva ore petrecute la -10, -15 grade, cei patru au fost găsiţi de jandarmi şi duşi la un centru maternal şi respectiv la un centru de noapte din Bistriţa.





Cel mai mic dintre copilaşii Anei are doar un an

După câteva zile au ieşit la iveală şi alte detalii despre viaţa pe care Ana o avea alături de Liviu. Se pare că bărbatul o bătea de fiecare dată când aceasta făcea ceva ce nu îi convinea. Bătăile se petreceau de faţă cu cei mici.

„El o bătea de faţă cu copiii. Eu i-am spus Anei Maria să îl denunţe, dar nu a vrut. El a recunoscut în faţa mea că a bătut-o. Când a venit cu ea aici (n.r. la fermă) a vrut s-o pună şi pe ea la treabă, dar nu am acceptat”, povesteşte Dumitru Bolfă patronul fermei unde au fost găzduiţi cei doi.

Acesta susţine că a oferit familiei cele necesare, pe lângă salariul pe care îl acorda bărbatului. Salariul lui Liviu nu era folosit pentru a cumpăra cele necesare copiilor, ci ajungeau la păcănele.

„Am ajuns să muncesc eu pentru ei. Eu l-am plătit în avans, inclusiv pe luna ianuarie, însă nu i se lega nimic de mână. Le-am spus că pot să rămână acolo până când găsesc un alt loc. Am vrut să îl determin să îşi facă treaba. I-am spus că asta nu e viaţă: să bagi banii la păcănele şi să îţi baţi soţia”, mai spune Dumitru Bolfă.

Ajunsă în centrul maternal, Ana nu doar că a fost convinsă să vorbească despre bătăile crunte încasate de la Liviu, ci şi să accepte ajutorul şi să renunţe la bărbatul care o terorizează de ani de zile.

Adolescenta nu vrea nici în ruptul capului să-şi dea copiii

Centrul maternal o va găzdui în primă fază 6 luni, perioada putându-se prelungi cu alte 6 luni, timp în care reprezentanţii acestuia vor găsi o metodă pentru a o integra pe Ana şi a-i găsi o sursă de venit. Deşi a avut o viaţă chinuită, adolescenta nu vrea să îşi dea copiii în grija statului.

„Ştiu ce înseamnă un centru de plasament, cum se bat copiii acolo, pentru că şi eu am trecut prin astea. Nu vreau să treacă şi copiii prin ce am trecut eu, d-aia nu vreau să îmi dau copiii de lângă mine. Chiar dacă nu am venituri, pot să ştiu că eu muşc din pământ dacă trebuie, dar îi cresc eu”, spune tânăra.





Grija pe care o are faţă de copii este confirmată şi de Adriana Morar, şefa centrului maternal unde a ajuns Ana Maria. Aceasta spune că copiii erau foarte bine îngrijiţi şi curaţi, în ciuda vârstei fragede a mamei.

„Copiii erau bine îngrijiţi şi bine îmbrăcaţi, doar că spuneau că le este foame, atât mamei, cât şi copiilor. În prima etapă le-am oferit mâncare, după care le-am asigurat rezidenţa în centrul maternal. Mama este implicată în îngrijirea şi educarea copiilor, se implică, în ciuda faptului că este o mamă tinerică. Mama se îngrijeşte foarte bine de copii, aceştia sunt sănătoşi”, explică şefa centrului, Adriana Morar.

