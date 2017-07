Cum şi-a transformat o fostă profesoară casa într-o sală de curs pentru cei ce vor să înveţe secretele florilor din pastă de zahăr

Marinela Mureşan are 56 de ani, este căsătorită şi are doi copii. Câteva decenii bune a fost profesoară de franceză şi italiană în oraşul Beclean, însă din anul 2007, aceasta se ocupă doar de traduceri.

În 2011, fosta profesoară şi-a descoperit marea pasiune: florile din pastă de zahăr. Tutorialele de pe Youtube i-au atras atenţia şi tot cu ajutorul lor a învăţat primele noţiuni din această artă.

„Eu cred că sunt lucruri care stau acolo în noi. Era ceva ce nu se manisfestase, pentru că eu am avut o îndemânare manuală, pe care în copilărie am şi antrenat-o. Modelaj nu am făcut când am fost mică, acum glumesc şi spun că fac acum ce n-am făcut când eram mică”, spune pentru Adevărul.ro Marinela Mureşan.

Primele flori pe care le-a realizat fosta profesoară au fost departe de fotografiile perfecte pe care le admira pe Internet. Aceasta a început cu trei trandafiri făcuţi din bomboane gumate, care au fost un mic dezastru.

A învăţat de la unul dintre cei mai buni în domeniu

Fire autodidactă şi perfecţionistă, Marinela Mureşan şi-a îmbunătăţit tehnicile, ajungând să facă flori atât de apropiate de exemplarele reale, încât adesea nu-ţi dai seama că ai în faţă reproduceri din pastă de zahăr.

Tehnicile pe care fosta profesoară le-a învăţat individual, folosindu-se de tutoriale, au fost perfecţionate alături de Robert Haynes, unul dintre primii trei cei mai buni modalatori de flori de zahăr din lume. Acesta a susţinut un workshop în România, acum câţiva ani.

Pasta de zahăr folosită de Marinela este făcută din pudră foarte fină din zahăr, albu de ou şi o gumă specială. Acestea pot căpăta arome şi diferite culori, cu ajutorul coloranţilor alimentari.

Pentru a le aduce cât mai aproape de realitate, fosta profesoară redă inclusiv nervurile petalelor şi ale frunzelor, pentru care se foloseşte de matriţe. Diferitele nuanţe de culoare sunt şi ele respectate, fosta profesoară pictând rând pe rând fiecare petală şi frunză.

Marinela nu prea face flori din zahăr fără a avea exemplarul original în faţă. Unele specii îi sunt atât de cunoscute, încât le poate reproduce din memorie. Aceasta a realizat de-a lungul timpului flori de câmp, crenzi cu mure, lavandă, frezii, margarete şi chiar liliac.

Printre performanţele sale personale se numără 14 crengi de liliac în mărime naturală. Pentru acestea a muncit două săpămâni.

„E un fel de refugiu, un soi de terapie, e o retragere în propria lume. În timpul în care eu modelez, mintea mea se eliberează. Apare un sentiment de relaxare. De câte ori văd o floricică nouă, încerc să o fac. Soţul nu mai spune ţi-am adus flori, ci ţi-am adus modele”, mărturiseşte fosta profesoară.

În anul 2016, un tort realizat de Marinela Mureşan, care înfăţişează un trunchi de copac, a fost declarat de un portal dedicat decoratorilor de torturi, cel mai spectaculos . Asta după ce tortul în cauză a primit 1.100 de voturi într-o competiţie organizată de portalul care reuneşte peste 5.000 de amatori şi specialişti într-ale decorării torturilor şi dulciurilor din întreaga lume.

Şi-a transformat casa într-o sală de curs

Deşi nu avea intenţia să se întoarcă la predat, acest lucru s-a întâmplat. Marinela nu predă limbile italiană sau franceză, ci tehnici de realizare a florilor de zahăr. Cursurile sale iau forma unor workshop-uri practice, care se întind pe două sau pe trei zile.

„Sala de curs” este tocmai casa sa, acolo unde şi-a amenajat atelierul unde dădea naştere şi până acum acestor minunăţii. Printre cei care au venit la Beclean să înveţe de la fosta profesoară de Franceză se numără şi Adrian Maiciuc, cel mai tânăr concurent de la competiţia televizată „Bake off România”.

Pentru a lua parte la un curs de două zile, doritorii scot din buzunare 900 de lei, iar pentru trei zile 1.250 de lei. Marinela Mureşan este dispusă să se deplaseze şi în ţară pentru cei care nu pot să ajungă la Beclean, în micuţul său atelier.

Cei care iau parte la cursurile oferite de Marinela Mureşan primesc şi o diplomă, care atestă cele învăţate.

Vă mai recomandăm: