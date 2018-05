Cum a ajutat un copil de 5 ani la descoperirea unor criminali. Odioşii ucigaşi erau chiar părinţii lui. „Am aflat că povestea în sat lucruri îngrozitoare“

În luna iulie a anului trecut, doi bărbaţi o şi femeie (soţia unuia dintre bărbaţi), ar fi omorât cu sânge rece un consătean care i-a vizitat. Cei trei i-ar fi aplicat multiple lovituri cu pumnii şi picioarele, până când acesta a căzut inconştient.

Crezând că musafirul îşi revine şi pleacă spre casă, cei trei s-au culcat. Dimineaţa şi-au dat seama că bărbatul murise. În loc să anunţe poliţia, criminalii i-au tăiat capul bărbatului, organele genitale şi l-au tranşat ca pe un animal. Ulterior, resturile au fost cărate cu ajutorul unei pături în apropierea unei păduri şi abandonate acolo.

După oribila faptă, cei trei şi-au văzut de viaţă. Presupuşii autori, care şi locuiau în casa unde s-a produs totul, au trei copii mici, unul de un an şi trei luni, altul de 3 ani jumătate şi altul de 5 ani şi 10 luni. Cei doi au plecat la scurt timp după crimă la muncă în străinătate, lăsându-şi copiii în grija bunicilor.

O anchetă socială pentru a clarifica în grija cui rămân copiii pe durata deplasării în străinătate a părinţilor, a scos la iveală oribila faptă a acestora. Cel mai mare dintre copilaşi, cel de aproape 6 ani, ar fi început să povestească prin sat că tatăl său a fost cel care l-a omorât pe bărbatul dat dispărut în iulie şi descoperit o lună mai târziu secţionat.

Psihologii s-au îngrozit de cele auzite

Mai mult, în urma discuţiilor cu psihologii şi asistenţii sociali care efectuau ancheta socială, aceştia au spus ce au văzut sau au auzit în casa părintească anul trecut în iulie.

Săptămâna aceasta, cei trei copii au fost luaţi din familie şi introduşi într-un program de consiliere psihologică.

„Cei trei copilaşi care au fost luaţi în regim de urgenţă sunt în reţeaua maternală şi beneficiază de un climat familial sănătos şi sunt incluşi într-un program de consiliere psihologică. Vârsta lor este mică, dar cu cel mărişor şi cel mare începem să lucrăm pentru că nici nu ştim în momentul de faţă dacă aceşti copii au asistat la aceste orori ori le-a fost indusă povestea, au surprins diferite faze sau discuţii. Am rămas surprinşi să auzim ceea ce copiii povesteau. Copiii spun că au văzut anumite lucruri, dar copiii mai şi fabulează, deci nu ştim exact. Am avut o sesizare, la început, părinţii fiind plecaţi la muncă în străinătate. Noi am aflat că povesteau în sat anumite lucruri îngrozitoare şi asta ne-a mobilizat şi pe noi şi pe poliţişti şi s-a ajuns la situaţia în care suntem acum, în care s-a solicitat arestarea presupuşilor făptuitori”, a explicat Teodor Sîngeorzan, şef serviciu Direcţia pentru Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.

Deocamdată nu a fost identificată o rudă care să aibă grijă de copii. Deşi copiii nu au fost găsiţi neîngrijiţi, cel mai mare frecventa destul de rar grădiniţa din sat, din cauza accesului dificil spre locuinţa sa.

Psihologii susţin că cei trei copii n-au rămas cu traume vizibile. Acest lucru se poate întâmpla şi din cauza vârstei lor fragede. „La o primă evaluare, am constatat că nu sunt conştienţi de cele întâmplate. Din câte am sesizat eu, copiii nu au proprietatea cuvintelor şi nu înţeleg gravitatea celor pe care ei le afirmă. Asta mă face să mă gândesc că au preluat anumite informaţii, probabil au şi asistat la anumite scene. În mod surprinzător, nu prezintă semne de traumă, un eveniment de acest gen te marchează pe toată viaţa”, mai spune Teodor Sîngeorzan.

