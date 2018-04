Ce este anul sabatic. Cum vede acest concept psihologul care şi-a pus viaţa pe pauză pentru a putea vedea America

Anul sabatic este o pauză de la activităţile profesionale zilnice, petrecută într-o locaţie exotică sau pur şi simplu departe de aglomeraţia oraşelor. Acest concept s-a dezvoltat atât de tare în ţările occidentale, încât unele companii oferă ele o pauză de jumătate de an pentru angajaţii suprasolicitaţi.

De obicei profită de anul sabatic intelectualii, care se dedică trup şi suflet meseriei lor, iar după ani buni de suprasolicitare pur şi simplu au nevoie de o pauză. Pentru a susţine această idee au apărut inclusiv companii, care îi ajută pe doritori să-şi planifice şi organizeze anul sabatic.

Cum se vede toată această idee în ochii psihologilor? Specialiştii asociază anul sabatic cu o criză de identitate a persoanei respective. Aceasta apare în viaţa unui om în momentul în care acesta devine nesigur de rolul să, nu mai ştie cine este el.

„Acel moment constituie ceea ce Milton Erickson a denumit „criza de identitate”, considerând că este unul dintre cele mai importante conflicte interioare cu care omul se confruntă în drumul spre dezvoltare personală. În lumea de azi, în epoca vitezei şi a mişcării permanente, crizele de identitate sunt tot mai des întâlnite. Nevoia de autodescoperire, de împlinire a unor visuri/dorinţe pe care le-ai neglijat se situează pe primul plan. Pe lângă acestea, dorinţa de a ieşi din monotonia şi rutina zilnică se amplifică”, explică psihologul Daniela Dragne Macarie.

Psihologul care şi-a pus viaţa pe pauză timp de un an

Potrivit specialistului nici ieşirea din „zona de confort” pe care o presupune anul sabatic nu este uşoară. Asta pentru că vine cu o modificare a confortului social şi financiar avut până în acel moment.

Psihologul Daniela Dragne Macarie a făcut o pauză de un an din activitatea sa, timp în care a cutreierat America de Nord.

„Am făcut şi eu, la rândul meu, pasul spre anul sabatic: un an mi-am luat concediu, fără plată, din învăţământ şi am colindat America de Nord. Aşadar, din perspectiva psihologului şi a persoanei care a trăit experienţa unui asemenea, an, pot să vă prezint unele aspecte referitoare la influenţele acestei trăiri asupra psihicului: La început, psihicul este învăţat să gândească aceleaşi acţiuni, să aibă aceleaşi aşteptări. Apare frica necunoscutului şi a nesiguranţei. Depinde de temperamentul fiecărei persoane, deoarece nu reacţionăm la fel. Frica se diminuează datorită adrenalinei născută din nevoia de aventură, de altceva, de diferit. Frica, nesiguranţa, sentimentul vinovăţiei, incertitudinea, constituie câteva aspecte ale influenţelor negative asupra psihicului persoanei”, spune psihologul.

Potrivit acesteia, la finalul anului sabatic cunoşti mult mai multe despre tine, despre felul cum reacţionezi în situaţii noi şi incomode, despre care sunt priorităţile în viaţa ta.

„Vei redescoperi lucrurile care îţi aduc bucurie în viaţa profesională şi cea personală. Vei realiza că poţi să duci la bun sfârşit tot ce îţi propui şi că tu eşti propriul tău obstacol, în alegerile pe care le faci. Vei înlocui „nu se poate” cu „de ce nu?”. Vei vedea necunoscutul nu ca o piedică, ci ca o provocare. Vei învăţa să-ţi manageriezi emoţiile şi le vei folosi pentru dezvoltarea proprie. Vei experimenta faptul că există soluţii pentru orice problemă. Te vei convinge că niciodată nu e prea târziu şi că timpul este ceea ce ne dorim noi să fie. Vei avea forţa, determinarea, motivaţia şi experienţa de a merge mai departe cu încredere în tine şi în propriile capacităţi”, mai spune specialistul.

Vă mai recomandăm: