Blonda superbă din Bistriţa care „a făcut“ toată Europa pe motocicletă. „Sunt ca un copil mic care vrea să meargă peste tot“

Are 29 de ani şi a văzut în ultimii 15 ani mai multe locuri decât au văzut alţii într-o viaţă. Este povestea Alexandrei Anisie, o bistriţeancă a cărei pasiune – călătoria - o poartă în cele mai fascinante locuri din lume.

A început să călătorească odată ce s-a văzut cu buletinul în buzunar, alături de sora sa. Părinţii le-au încurajat să viziteze şi să descopere Europa încă de mici. Bistriţeanca spune că nu exista an fără măcar două excursii fabuloase. Aceasta îşi aminteşte cum la 14 ani aceasta nu-şi petrecea vara la bunici, ci pe o stâncă din Monte Carlo, clătindu-şi ochii cu iahturile milionarilor lumii.

„Părinţii au început să mă trimită în tot felul de excursii şi datorită lor am început să-mi deschid mintea şi să vreau mai mult. În fiecare an aveam 2-3 excursii”, rememorează Alexandra, care a şi terminat Facultatea de Limbi Moderne Aplicate, la Universitatea „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca, tocmai pentru că era un profil care o ajuta să ia contact cu limbi străine şi s-o poarte în locuri îndepărtate.

Acest lucru s-a şi întâmplat, Alexandra ajungând cu job-ul la Paris, Köln şi chiar în Filipine. Bistriţeanca a văzut mai toată Europa, unele destinaţii, precum Paris sau Barcelona, şi de câte trei-patru ori. De asemenea, tânăra a mai ajuns în Filipine şi Maroc.

Aceste excursii sunt atent prezentate, cu puncte tari şi slabe, sfaturi şi ponturi, pe blog-ul său de călătorii travelwithhim.com.

„Sunt ca un copil mic care vrea să meargă peste tot”

Pe lista de locuri unde ar vrea să ajungă Alexandra regăsim cele mai frumoase locuri din lume, recomandate de călători şi excursionişti din toată lumea. Aceasta mărturiseşte că nu poate rezista atunci când dă peste o ofertă foarte bună şi se mai nimereşte să aibă liber în perioada respectivă.

„Sunt ca un copil mic care vrea să meargă peste tot”, precizează bistriţeanca, care recunoaşte că încearcă să îşi facă excursiile cât mai lungi, legând pe cât posibil zile libere, zile de concediu cu weekenduri.

În marea sa pasiune pentru călătorii s-a strecurat în urmă cu vreo trei ani un alt element, care a căpătat o importanţă crucială – motocicleta. Visează la ea de când lua ore de chitară de la un preot motociclist, iar când a fost plimbată de iubitul său în urmă cu trei ani a spus că trebuie să obţină permis special pentru motocicletă.

„Motorul este superimportant pentru mine, este una dintre cele mai mari pasiuni, pe care mi-am descoperit-o acum în urmă cu trei ani. Cu motorul mi-am dat seama câte nu observi din maşină. În maşină eşti ca într-o cutie, din care nu observi atât de multe chestii pe care le poţi observa când eşti pe motor”, povesteşte Alexandra.

Deplasarea pe două roţi a devenit atât de „banală” pentru bistriţeancă, încât aceasta a ajuns să meargă inclusiv la birou cu motocicleta.







La Moş Crăciun, în vizită cu motorul

La doar 3.000 de kilometri parcurşi şi fără prea mare experienţă de trafic, Alexandra a luat hotărârea să meargă în vizită, pe motocicletă, tocmai la Moş Crăciun, în cel mai nordic punct din Europa.

Aşa a luat naştere una dintre cele mai importante călătorii pe motocicletă la care a luat parte Alexandra. Împreună cu iubitul ei şi cu un alt prieten, aceasta a parcurs nu mai puţin de 10.000 de kilometri în două săptămâni şi câteva zile.

„Nici nu mi-am dat seama atunci la ce m-am înhămat. România- Ungaria – Polonia, Lituania – Letonia – Estonia – Helsinki. Am parcurs toata Finlanda, a ajuns în Laponia, la Moş Crăciun, am mers în cel mai nordic punct al Europei, de acolo am coborât toată Norvegia, am trecut în Suedia, Germania şi ne-am întors. Am făcut 10.000 de kilometri, în două săptămâni şi vreo 3 zile”, spune bistriţeanca.

Cel mai mult a parcurs 1.200 de kilometri într-o singură zi. Aceasta comunica cu ceilalţi parteneri de călătorile prin intermediul microfoanelor şi al căştilor. Bistriţeanca recunoaşte că nu de puţine ori ţinea adevărate sesiuni de karaoke în timp ce se afla pe motor.

Bistriţeanca a mai făcut o astfel de excursie cu motocicleta în Balcani, bifând Serbia, Muntenegru şi Croaţia, dar şi o călătorie ce s-a întins pe trei săptămâni, când a ajuns în Austria, Germania, Elveţia, Franţa, Andorra şi Spania.

Admirând Muntenegru de sus. Acolo, Alexandra a ajuns tot cu motocicleta FOTO: Arhivă Personală



„Prietenul” de pe mobil al motocicliştilor

Aceste călătorii fascinante au făcut-o pe Alexandra să realizeze că motocicliştii nu au aplicaţii sau site-uri menite să-i ajute în excursiile lor, cu informaţii utile precum: cazări cu parcare pentru motociclete, drumuri fabuloase, servicii de tractări pentru motociclete sau service-uri moto.

Aşa că, alături de prietenul său şi de alţi doi prieteni motociclişti din Franţa a început să construiască de la 0 prietenul moticicliştilor de pe mobil, numit „motonest.com”.

Aceasta se descarcă gratuit şi îţi permite să selectezi zona unde călătoreşti şi se încarca toate datele. Aplicaţia îţi oferă sfaturi de cazare, service-uri moto sau servicii de tractări moto, în funcţie de locaţia ta. Pentru ca aplicaţia să funcţioneze nu ai nevoie de Internet, aceasta folosindu-se de GPS.

„A luat naştere din dorinţa de a avea o aplicaţie specială pentru motociclişti, care să îţi arate locuri de cazare cu parcare pentru motor, pentru că nu poţi să ţi-l laşi oriunde, pentru că motorul se fură uşor şi sunt chiar foarte căutate de hoţi, să găseşti locuri frumoase pentru motociclişti, servicii de remorcare pentru motociclete. Noi cum călătorim mult cu motorul ne-am dat seama că nu există nicio aplicaţie de genul şi că avem nevoie. Nu ai nevoie de internet, îţi găseste prin GPS cele mai apropiate locaţii şi suni direct proprietarul, fără alţi intermediari”, explică tânăra.

Alexandra Anisie a ajuns cu motocicleta inclusiv în Andorra FOTO: Arhivă Personală

Aplicaţia a luat naştere acum doi ani şi a ajuns să fie destul de apreciată în lumea moto. În 2017, aceasta a fost prezentată în cadrul Salonului de Motociclete, Accesorii şi Echipamente Bucureşti, unde a avut parte de un feedback pozitiv.

Motocicliştii pot să contribuie şi ei cu informaţii şi noi locaţii, iar cei care oferă servicii pentru amatorii de călătorii pe două roţi se pot înscrie şi ei în aplicaţie, existând o variantă gratuită şi una care este taxată cu 39 de dolari pe an, care le permite să adauge filmuleţe, poze sau conturile reţelelor de socializare.

Câteva mii de motociclişti au downloadat deja aplicaţia, iar numărul celor care îşi fac vizibile serviciile cu ajutorul său a ajuns la 3.000, aceştia fiind din toată lumea, începând din Canada până în Argentina sau Africa de Sud.

Aplicaţia este proiectul său de suflet, la care munceşte voluntar încă de la început, deşi abonamentele făcute reuşesc să susţină într-o măsură proiectul. Alexandra locuieşte momentan în Bistriţa, unde lucrează la o companie nemţească ce produce piese pentru maşinării din domeniul farmaceutic, dar şi diferse produse pentru giganţi precum Mc Donalds sau Coca Cola.

Vă mai recomandăm: