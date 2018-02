Scandal într-o şcoală din Maramureş: părinţii nu-şi mai lasă copiii la şcoală din cauza unui copil cu autism

Totul a pornit pe la jumătatea lunii noiembrie a anului trecut, când, în urma unui incident, părinţii au protestat, oprind copiii de la şcoală pentru prima dată.

Cu toate că în cursul anului trecut, când Ştefan, un copil cu autism, era în clasa zero, nu au fost probleme, începând din septembrie, lucrurile nu au mai fost la fel. Potrivit informaţiilor, în cursul anului trecut, el a avut un însoţitor de la Asociaţia pentru Autism. În urma unui conflict generat de costurile pe care le presupune terapia, copilul nu a mai beneficiat de facilitator, aşa cum se numeşte persoana care însoţeşte copilul cu autism.

„El vine însoţit la şcoală, în continuare. La început de an a venit cu mama lui şi asta a creat nişte probleme. Noi, în toată această perioadă, am încercat să căutăm o soluţie, pentru că am văzut că lucurile nu mai merg ca şi înainte. Am făcut întâlniri repetate, pentru că am văzut că ieşirile copilului sunt mai frecvente”, spune Marian Pop, directorul şcolii. El a mai arătat că mama nu ar fi reuşit să gestioneze foarte bine aceste frustrări ale copilului, astfel că întreaga clasă ar fi fost deranjată.

„Au mai fost incidente, dar nu atât de grave. Numai că, acasă, ceilalţi părinţi, auzind de ieşirile repetate ale băiatului, au pus întrebări. Copilul are certificatul educaţional special, integrarea se face în şcoala de masă, iar mama nu doreşte să îl ducă în altă parte şi nici într-o clasă special pentru copii cu autism şi atunci s-a iscat acest conflict”, mai spune directorul. „Legea îi dă dreptul ca facilitatorul să fie un părinte, dacă nu este altul. Şi atunci a venit mama, vreo două luni, până prin noiembrie, când au început să apară problemele. De la izbucirea conflictului, cu mama nu am mai putut sta de vorbă”, spune Florin Câmpan, directorul adjunct al unităţii şcolare.

Părinţii spun că unul din incidentele mai grave a fost pe la jumătatea lunii noiembrie, atunci când copil cu autism ar fi dat cu uşa de perete, iar una din balamale ar fi cedat. Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă, mamei i s-a cerut să nu-l mai însoţească la şcoală, deoarece deranja clasa. „A fost şi una din revendicările părinţilor, să nu mai intre mama în şcoală, pentru că verbalizează şi îi tulbură pe ceilalţi copii. Dânsa şi-a asumat şi nu a mai venit, ne-au ajutat cei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean să găsim un facilitator, iar lucrurile au intrat în normal”, mai spune directorul.

Situaţia a durat, însă, puţin, pentru că persoana care îl însoţea pe copil a fost schimbată din ianuarie, iar la 1 februarie a avut loc un alt incident. La o oră în care copiii, alături de consilierul şcolar Georgiana Bondre, aveau diferite activităţi (citeau împreună), a intrat o persoană străină, cu care se discutase înainte pentru realizarea unor fotografii. „Nouă dintre copiii din clasă urmau să facă acea şedinţă foto, iar Ştefan nu era printre ei”, spune Florin Barbur, care era însoţitorul lui Ştefan. Acesta a fost motivul pentru care Ştefan a avut o nouă ieşire. „S-a ridicat din bancă, a răsturnat banca cu lucrurile lui, a mers ţintit la o bancă goală şi a răsturnat-o şi a început să strige”, relatează consilierul şcolar Georgiana Bondrea. Băiatul a ieşit afară, însoţit de facilitator, iar după ce s-a liniştit a revenit la clasă.

În urma acestui incident, părinţii au decis să nu-i mai lase pe copii să vină la şcoală, însă conducerea şcolii nu are soluţii legale. „Am avut întâlniri cu reprezentanţi ai inspectoratului, am făcut mese rotunde cu toţi cei implicaţi, cu cei de la Autism, DGASPC, CJRAE, am încercat împreună să găsim o soluţie, pentru că legea nu ne oferă pârghii. Nu ni se spune ce e de făcut în momentul în care integrarea nu are succes. Ar fi o posibilitate - să se solicite reevaluarea de la comisia de la CJRAE, dar asta numai cu acordul părintelui, iar mama lui, de la momentul de criză, nu a mai colaborat”, mai spune directorul şcolii.

Pe de altă parte, însoţitorul Florin Barbur, împreună cu tatăl copilului, au vizitat o şcoală în care funcţionează o clasă integrată, în care se lucrează cu un grup de copii cu aceeaşi afecţiune, însă în urma evaluării lui Ştefan, s-a stabilit că nu ar fi benefic pentru el. „S-a constatat că dacă l-am duce acolo, el ar regresa”, a menţionat el.

Reacţia mamei copilului cu autism

Ştefania Vaum, mama băiatului, spune că se luptă singură contra tuturor. Ea spune că a fost informată despre şedinţa foto, însă nu i s-a spus că e vorba de poze pentru 8 martie, astfel că nu şi-a dat acordul pentru participarea lui Ştefan. Pe de altă parte, ea spune că fiul ei este discriminat pentru că este diagnosticat cu autism. „Ceilalţi părinţi nu-l vor, dar eu ce să fac? El se comportă foarte fain la şcoală, are prieteni, câteodată este sâcâit, dar nu e deranjant. Sunt singură împotriva tuturor, şcoală, directori, învăţătoare”, spune ea.

„Mă străduiesc să fac aşa încât, în fiecare zi, copiii să plece cu ceva în plus. Am şi sprijinul însoţitorilor, ei ştiu exact care sunt nevoile acelui copil. Copiii au toţi dreptul la educaţie şi la linişte”, a spus învăţătoarea Odarca Deac.

Ciprian Codaţi, tatăl a doi copii, gemeni, din clasă cu Ştefan, spune că, deocamdată, nu vor merge la şcoală. „A fost decizia mamei lor, deci deocamdată nu vor merge”, a menţionat el.