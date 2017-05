Percheziţii şi misiuni la frontiera de stat. Peste 21.000 pachete ţigări, confiscate

O parte din ţigări, şi anume 9.460 pachete ţigări, a fost descoperită şi confiscată în urma unei percheziţii desăşurată de către poliţiştii de frontieră, la un imobil de pe raza comunei Bistra. În 6 mai, începând cu ora 13.00, în baza unui mandat emis de către Judecătoria Vişeu de Sus, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Maramureş – ITPF Sighetu Marmaţiei au efectuat o percheziţie la un imobil din comuna Bistra, judeţul Maramureş. În urma percheziţei, poliţiştii de frontieră au descoperit in imobilul în care locuia, fără forme legale, cetăţeanul român Ioan D. în vârstă de 46 de ani, cu domiciliul în jud. Arad, 9.460 pachete ţigări, mărcile Jin Ling şi Marble, de provenienţă ucraineană. „Ţigările în valoare de peste 85.000 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul Vamal al României”, a precizat Iulia Stan, purtător de cuvânt al ITPF Sighetu Marmaţiei. În continuare se desfăşoară activităţi specifice sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun, a mai precizat ea.

Şi poliţiştii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliţiei de Frontieră Sarasău şi Brodina, pe timpul unor misiuni de supraveghere şi control la frontiera de stat au descoperit, 11 colete care conţineau ţigări. Coletele cu ţigări au fost transportate la sediile sectoarelor unde în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 11.860 pachete cu ţigări în valoare de 127.000 lei, cantitate ce a fost ridicată în vederea confiscării. „În continuare se fac verificări pentru identificarea persoanelor implicate şi documentarea întregii activităţi infracţionale”, a mai arătat purtătorul de cuvânt al ITPF Sighetu Marmaţiei.

