Cum au reuşit oamenii din Baia Sprie să redeschidă singuri spitalul închis de Guvern. „Au început cu un grup de iniţiativă şi acum sunt 319 acţionari“

Spitalul orăşenesc din localitatea maramureşeană Baia Sprie a fost desfiinţat în 2011, prin aceeaşi ordonanţă de guvern care închidea zeci de unităţi medicale în România.



Pacienţii s-au trezit peste noapte nevoiţi să facă naveta la Baia Mare, la distanţă de câţiva kilometri, pentru orice consultaţie medicală. Din acest motiv, câţiva localnici s-au întâlnit şi au decis să ia problema în propriile mâini.



„Începutul a fost undeva prin 2011. Comunitatea a sesizat importanţa existenţei unei unităţi medicale în localitate, pentru că oamenilor le era greu să facă naveta la Baia Mare. Au început cu un grup de iniţiativă, de 87 oameni, au strâns nişte bani şi au înfiinţat o societate pe acţiuni. Acum sunt 319 acţionari la această societate“, spune Maria Pop, managerul spitalului privat din Baia Sprie.



Investiţie de 500.000 de lei



Practic, spitalul a fost privatizat şi redeschis prin subscripţie publică. Cele două corpuri ale spitalului desfiinţat prin decizie guvernamentală au rămas în proprietatea primăriei locale. Consilierii locali din Baia Sprie au decis concesionarea clădirilor către noua societate privată. Din corpul celor 319 de acţionari, o parte au investit mai mulţi bani, luând în calcul posibilitatea profitului pe termen lung. Mulţi locuitori din Baia Sprie au cumpărat doar câte o acţiune, în valoare de 20 de lei, dornici să contribuie la redeschiderea spitalului.



Astfel, cetăţenii oraşului au reuşit să redeschidă unul dintre cele două corpuri ale fostului spital de stat, în care funcţioneză acum aproape 20 de cabinete medicale. Managerul Maria Pop arată că investiţia s-a ridicat la peste 500.000 de lei.



Managerul spitalului, Maria Pop, într-una dintre saloanele renovate FOTO Angela Sabău



Unitatea medicală privată are cabinete de chirurgie, cardiologie, interne, gastroenterologie, neurologie psihiatrie, alergologie, reumatologie şi recuperare fizică, ginecologie sau urologie. Există şi clinică de oftalmologie funcţională, dar încă se mai caută un medic specialist. În plus, preţurile la serviciile medicale oferite sunt accesible. „Eu am plătit 150 de lei pentru un test Papanicolau, la un cabinet privat din Baia Mare. Aici costă 60 de lei“, spune o pacientă.



Hăţişul birocratic tipic românesc



Pentru cea de-a doua clădire se fac demersuri intensive în vederea reabilitării şi redeschiderii. „Din păcate, nu este rezolvată încă situaţia juridică, pentru că prin celebra ordonanţă dată de Guvernul Boc nu s-a desfiinţat vechea structură. Hotărârea spunea doar că se suspendă activitatea şi că se dă posibilitatea să se transforme în cămine de bătrâni. Era un articolaş mic acolo care spunea că «se definţează în condiţiile legii», iar asta înseamnă un proces foarte anevoios“, explică managerul Maria Pop.



Practic, oficialii Primăriei Baia Sprie au fost nevoiţi să elaboreze o cerere de desfiinţare, care a ajuns la Prefectura Maramureş, de unde s-a înaintat o notă către Guvern, instituţie care ar urma să elaboreze o hotărâre prin care să oficializeze desfiinţarea. „Noi nu avem încă o hotărâre de guvern pentru desfiinţarea vechiului spital, care nu mai există în fapt, dar în teorie şi legal există la adresa la care funcţionează cel nou. Eu, dacă merg acum să fac un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, figurează vechea structură pe această adresă“, adaugă managerul Pop.



Potrivit acesteia, documentaţia a fost depusă încă din martie 2017, iar prima reacţie oficială a apărut în luna august. „Primul răspuns, venit de la Consiliul Legislativ, mai cerea completări. Se arătau foarte interesaţi de baza materială. Păi, de ce nu s-au interesat de baza materială atunci, când au închis? Să vină să vadă ce-au lăsat în urmă. Au fost făcute inventare. Erau fişete metalice pe care se lipeau hârtie să se acopere găurile de rugină. Să vină să vadă cum arată paturile, după şapte ani în care au stat într-o clădire fără geamuri“, spune revoltată Maria Pop.



Demersuri pentru fonduri europene



Vechea clădire cu paturi, acolo unde astăzi mai funcţionează doar centrul de permanenţă şi laboratorul, urmează să intre în reabilitare. Deocamdată, au fost înlocuite doar geamurile sparte. În paralel, conducerea spitalului lucrează la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de fonduri europene. „Am lucrat şase ani pe fonduri, ştiu cum să le caut şi să le accesez. Nu e uşor, dar nici imposibil. Cei din consiliul local sunt cam stresaţi de mine. Mi se spune «Doamna Stres», dar sunt anumite norme fără de care nu-ţi acreditează nimeni numărul de paturi. De exemplu, trebuie lift şi spaţiu verde. Astăzi nu se mai permite ca bolnavii să fie purtaţi cu targa pe scări“, mai spune managerul. Managerul spune că este pe cale să acceseze 200.000 de euro din fonduri EU pentru înfiinţarea unei secţii de Geriatrie. „Pentru că populaţia este îmbătrânită, iar bolile bătrâneţii sunt cele mai frecvente“, justifică managerul.



În afară de secţia de Geriatrie, în vechea clădire, aflată în curs de renovare, ar mai urma să funcţioneze secţii de recuperare, fizioterapie, kinetoterapie, inclusiv cu un bazin cu apă sărată adusă de la Ocna Şugatag.



Cămin de bătrâni funcţional la Baia Sprie



Potrivit Ordonanţei de Guvern din 2011, toate spitalele desfiinţate ar fi putut fi transformate doar în cămine de bătrâni sau închise definitiv. „Noi avem un cămin de bătrâni, cu 80 de locuri, care funcţionează excelent, în condiţii foarte bune. Bătrânii au îngijire de specialitate, au psiholog, deci încă un cămin de bătrâni nu se jusifica“, susţine Alin Bârda primarul din Baia Sprie.