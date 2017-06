“Ziua porţilor deschise“ la Penitenciarul Bacău. Lucrătorii din sistem, „patronaţi“ spiritual de Sfinţii Petru şi Pavel

În fiecare an, la data de 29 iunie, Administraţia Naţională a Penitenciarelor sărbătoreşte “Ziua lucrătorilor din penitenciarele din România”, sub patronajul spiritual al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii sistemului. Cu acest prilej, Penitenciarul Bacău a organizat miercuri, 28 iunie, “Ziua porţilor deschise”, la sediul din strada General Guşe nr.3, Bacău, judeţul Bacău. „Accesul membrilor de familie/aparţinătorilor deţinuţilor,ONG-urilor şi instituţiilor partenere, precum şi reprezentanţilor societăţii civile a avut loc în intervalul orar 11.00-11.30. Evenimentul are drept scop prezentarea penitenciarului şi a specificului activităţii desfăşurate de către personalul de specialitate.

Accesul vizitatorilor se va face pe baza documentelor de identitate valabile, iar la intrarea în incinta locului de deţinere, aceştia trebuie să se supună efectuării controlului anti-terorist, şi să predea pentru a fi păstrate pe toată durata vizitei, bagajele voluminoase, bunurile şi obiectele interzise (telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor, accesorii şi/sau componente ale acestora, alcool, obiecte ascuţite sau contondente, aparatură electronică audio-video), precum şi alte obiecte sau substanţe interzise.

Menţionăm că, la această activitate nu pot participa persoanele care au interdicţie de acces în Penitenciarul Bacău, conform perioadei indicate, potrivit legii. Nu pot vizita penitenciarul minorii sub 18 ani, decât cu acordul scris al părinţilor sau al tutorilor legali. Nu pot vizita penitenciarul persoanele care se află sub influenţa băuturilor alcoolice“, se arată într-un comunicat semnat de Mădălina Mătăsaru, purtător de cuvânt la Penitenciarul Bacău.