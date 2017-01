Datinile din judeţul Bacău, prezentate în publicaţii de talie mondială. Ursul din Comăneşti a ajuns în The Telegraph şi la AFP

Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de la Comăneşti, manifestare a tradiţiilor româneşti de iarnă, a devenit subiect special în cele mai importante publicaţii ale lumii. Pe 2 decembrie 2005, „Dansul Ursului“ de la Comăneşti a prins viaţă în paginile publicaţiei New Iork Times, graţie fotografiilor artistice făcute de Dianei Zeyneb Alhindawi, din Moineşti, pe jumătate româncă, pe jumătate de origine irakiană.

Pe 31 decembrie 2016, publicaţia The Telegraph a postat pe pagina de Facebook un videoclip filmat la Comăneşti şi poze făcute de Vadim Ghirdă iar AFP, poze făcute de Daniel Mihăilescu. Ursul şi datinile din judeţul Bacău au fost prezentate şi într-un articol din publicaţia britanică The Telegraph, preluat de mai multe surse media.

Dansul Ursului de la Comăneşti este descris ca un obicei străvechi, precreştin, care are rolul de a alunga spiritele rele de peste an.





„Dansul ursului“ de la Comăneşti a ajuns vedetă în New York Times. Ce semnifică şi cât de vechi este acest obicei

Miercuri, 2 decembrie, New York Times a publicat un amplu reportaj, semnat James Estrin, în care este prezentat „Dansul Ursului“, văzut prin ochii Dianei Zeyneb Alhindawi, pe jumătate româncă, pe jumătate de origine irakiană, plecată din Moineşti de la vârsta de 8 ani. Articolul arată într-o lumină misterioasă obiceiul românesc, în opoziţie cu modul în care new yorkezii îşi amintesc de Sărbători.

Diana Zeyneb Alhindawi, care a vizitat recent Moineştiul, le explică jurnaliştilor de la New York Times că dansul urşilor ar fi fost adus de romi, când au migrat acum mai multe sute de ani, din India. Mai mult, în articol se arată că nu este clar când ursul a fost înlocuit, în cadrul spectacolului ritual, cu oameni îmbrăcaţi în blană de urs. Dar costumele din timpul sărbătorilor de iarnă ar reflecta această influenţă.