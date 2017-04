Scandal şi cerere de recuzare în dosarul în care este inculpat fostul deputat Lucian Ciubotaru: „În Bacău există doar prezumţie de vinovăţie“

Magistratul care judecă dosarul penal în care sunt trimişi în judecată fostul deputat Lucian Ciubotaru şi medicul Marcel Bădără, pentru complicitate şi trafic de influenţă, a fost astăzi contestat de ambii inculpaţi şi de apărătorii lor. Judecătorul Gheorghe Ciocan a fost acuzat că nu a consemnat cele declarate întocmai de inculpaţi şi că dictează din rechizitoriu. Cererea de recuzare a fost judecată de preşedintele instanţei pe loc şi a fost respinsă.



Marcel Bădără: „Nu am pretins şi nu am primit bani niciodată de la domnul Ciubotaru. Suntem cunoştinţe mai vechi“



Medicul Marcel Bădără, extrem de tulburat, a dat astăzi o declaraţie completă în care a povestit contextul în care a ajuns la sediul PNL Bacău în perioada 15-18 februarie 2016. Tocmai semnase o adeziune de intrare în partid şi urma să-l susţină în campanie pe candidatul liberal Dragoş Luchian. Marcel Bădără a negat acuzaţiile procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie din Bacău, de trafic de influenţă. „Nu am pretins şi nu am primit niciodată bani, de la domnul Ciubotaru. În această perioadă am avut o singură întâlnire cu domnul Ciubotaru, la sediul PNL. În acel moment erau de faţă şi alţi membri de partid, printre care şi domnul Marcel Nechita. Am aflat despre buletinele de analiză ale conducătorului auto Bogdan Ichim ulterior, la sediul Serviciului de Medicină Legală“, a povestit medicul Bădără. Întrebat de judecător, Marcel Bădără a afirmat că modificarea rezultatelor unui buletin de analiză este aproape imposibilă şi că ar fi un gest criminal.



Fostul şef al SML Bacău a fost pus să detalieze natura relaţiei cu Lucian Ciubotaru, atât de procurorul DNA prezent la termen, cât şi de judecător. „Nu suntem prieteni, suntem vechi cunoştinţe. Ne ştim demult, din anii 90, de la excursie în Polonia. Tot eu am fost cel care am făcut autopsia sorei dumnealui, decedată în accident“, a mai povestit medicul băcăuan. Pe parcursul audierii, judecătorul a fost întrerupt de mai multe ori, când fie din neatenţie şi lipsă de concentrare nu dicta declaraţia precisă dată de inculpat. La final, Marcel Bădără a semnat declaraţia dată în faţa instanţei, cu obiecţiuni, pentru a fi făcute rectificări.



Fostul deputat Ciubotaru: „Instanţa nu este competentă să judece acest dosar, ci ICCJ. Îmi voi apăra dreptul la o justiţie corectă“



Lucian Ciubotaru, fost deputat PNL din Bacău şi fost lider al organizaţiei judeţene, s-a arătat revoltat de modul de judecare al procesului. Mai mult, deoarce nu i s-a permis o confruntare cu denunţătorul Cristian Cojocaru la faza de urmărire penală, şi-a manifestat dorinţa de a da declaraţii după declaraţiile acestuia. „Eu nu am spus că nu vreau să dau declaraţii deloc, aşa cum a consemnat domnul preşedinte, dar am dreptul să dau declaraţia pe tot parcursul procesului penal. Îmi voi apara ferm dreptul la o justiţie corecta! Consider ca judecarea acestei cauze de către instanţele din Bacau este o ilegalitate si am cerut judecătorului Ciocan la termenul anterior sa nu permita modificarea Art 58 din Codului Penal cu cazul meu. Ma refer aici strict la excepţia de necompetenţa a instanţei. Astazi, nici eu si nici avocatul Ivascu nu am semnat declaraţia in fata instantei pentru ca nu reflecta fidel cele spuse de mine. Modul in care erau consemnate cele susţinute de mine schimbau total sensul. Exista tot mai multe discuţii in spaţiul public referitoare la faptul ca se întâmpla lucruri nelalocul lor privitor la modul in care se face justiţie la Bacau. Sunt si eu dezamăgit de felul in care judecătorii refuza sa-si manifeste imparţialitatea si respectarea prezumţiei de nevinovăţie, lăsând senzaţia ca îşi asuma doar rolul de cititori ai rechizitoriilor. Practic, nu am avut nici o secunda senzaţia ca se efectuează o cercetare judecătorească. Am recuzat astazi judecătorul si am avut parte de un episod hilar. Nu stiu cât de legal a fost modul de a proceda al dansului. La termenul din 9 Mai va fi audiat instigatorul-denunţător (n.r. Cristian Cojocaru) si apoi avocatul meu va decide strategia de apărare, luând in calcul multitudinea de noutăţi din jurul acestei cauze", a precizat Lucian Ciubotaru.



Atât Lucian Ciubotaru, cât şi medicul Marcel Bădără, au respins total acuzaţiile procurorilor de la DNA Bacău. Mai mult, fostul deputat afirmă că discuţia înregistrată video-audio de avocatul Cristian Cojocaru, cablat de DNA Bacău, nu făcea referire la aceste buletine de analiză şi că i s-a dat o interpretare eronată.

Ce acuzaţii aduc procurorii în acest dosar



Procurorii DNA afirmă, pe baza denunţului avocatului Cristian Cojocaru şi a unor înregistrări video, că Lucian Ciubotaru ar fi fost de acord cu propunerea avocatului, judecat în acel moment pentru corupţie, şi condamnat ulterior la o pedeapsă redusă, de a vorbi cu medicul Marcel Bădără pentru modificarea valorilor unor buletine de analiză a sângelui în cazul unui şofer prin băut la volan.

Anchetatorii spun că deputatul Ciubotaru i-ar fi dat 4500 de lei lui Marcel Bădără, banii urmând să ajungă la două angajate al Serviciului de Medicină Legală din Bacău, care făceau analiza sângelui. Procurorii nu au putut obţine vreo probă care să demonstreze conţinutul discuţiilor între Lucian Ciubotaru şi Marcel Bădără şi nici dacă medicul băcăuan a primit suma menţionată şi dacă acesta a purtat vreo discuţie cu subordonatele de la IML.

„La data de 15 februarie 2016, inculpatul Ciubotaru Lucian, deputat în Parlamentul României, la solicitarea unui coleg de partid, i-a solicitat medicului legist Bădără Marcel să intervină pe lângă pe lângă angajaţi ai Serviciului de Medicină Legală Bacău pentru ca aceştia să consemneze pe un buletin de analiză toxicologică a alcoolemiei, valori situate sub 0,80 g/l alcool pur în sânge, lucru cu care legistul a fost de acord. Buletinul de analize respectiv îl privea pe un prieten de-al colegului de partid din care făcea parte şi Ciubotaru Lucian, care, la data de 12/13 februarie 2016, a fost oprit în trafic de organele de poliţie şi testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 0.52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru a fi emis acel buletin, în condiţiile arătate mai sus, inculpatul Bădără Marcel a pretins suma de 1.000 euro, afirmând că aceasta va fi remisă către doi angajaţi ai Serviciului de Medicină Legală Bacău, primind în aceeaşi zi, prin intermediul inculpatului inculpatul Ciubotaru Lucian, suma de 4.500 lei“, se arată în comunicatul DNA Bacău.

Cum a fost declinat dosarul fostului deputat Lucian Ciubotaru, la Tribunalul Bacău, deşi începuse judecata la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie