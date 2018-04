Profesori universitari din Bacău, găsiţi vinovaţi de furt intelectual intenţionat. Ce măsuri a dispus Ministerul Cercetării

Oficialii Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării au dispus ca doi profesori universitari din Bacău să fie sancţionaţi pentru furt intelectual.

Potrivit deciziei, Carol Schnakovszky, rectorul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău trebuie să dispună o anchetă asupra Comisiei de Etică a Universităţii, condusă de profesorul Vasile Spiridon, care a refuzat să analizeze textele suspecte de plagiat.

Conducerea Universităţii „Vasile Alecsandri“ este şi în atenţia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, care au făcut mai multe percheziţii în două dosare penale, deschise atât pentru infracţiuni de fals, uz de fals la obţinerea gradelor universitare, cât şi pentru infracţiuni economice şi unele asimilate corupţiei.



„Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii stabileste, pe baza analizei tuturor informatiilor aflate la dispozitie si mentionate in prezentul raport, ca se sustin acuzatiile de plagiat la adresa domnilor Valentin Zichil si Ioan Cristea. Potrivit articolului 2, lit a din legea 206/ 2004, plagiatul constituie abatere de la normele de buna conduita in activitatea de cercetare. Plagiatul consta in expunerea intr-o opera scrisa sau comunicare orala, inclusiv in format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstratii, date, ipoteze, teorii, rezultate, ori metode stiintifice extrase din opere scrise, inclusiv in format electronic“ .



„Expertii CNECSDTI concluzioneaza ca sunt intrunite toate elementele materiale precum si cele intentionate ce caracterizeaza savarsirea cu vinovatie de catre autorii Ioan Cristea si Valentin Zichil a abaterilor de plagiat (art 4, lit d, Legea 206/2004). În privinta suspiciunii de autoplagiat retinuta la adresa celorlalti coautori, expertii nu se pot pronunta, deoarece nu se cunoaste precis contributia fiecarui autor la lucrarea incriminata, insa considera ca era de datoria autorului principal sa respecte regulile de buna conduita in activitatea de cercetare“.



Sanctiuni:

„În baza articolului 323, aliniatul 1, din legea 1/2001, CNECSDTI hotaraste si sanctiunile ce urmeaza a fi aplicate, conform legii. CNECSDTI propune sanctionarea domnului profesor Ioan Cristea si a domnului profesor Valentin Zichil pentru abateri grave de la buna conduita in cercetare prin aplicarea urmatoarelor masuri:



Retragerea lucrarilor publicate prin incalcarea regulilor de buna conduita, in conditiile articolului 324, lit b, din legea 1/2011 si a articolului 14, al 1, lit b, din legea 206/2004.



Interzicerea, pentru o perioada de trei ani de la data prezentului raport asupra sesizarii 97/6.11.2017 a accesului la finantarea din fonduri publice destinata cercetarii-dezvoltarii, in conditiile articolului 324, aliniatul h, din legea 11/2011 si a articolului 14, litera 1, din legea 206/2004.



Suspendarea pe o perioada de 5 ani de la data aprobarii prezentului raport asupra sesizarii 97/20017 a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii superioare ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control sau de membru in comisii de concurs, in conditiile articolului 14, aliniatul 1, legea 204/2006.



Deasemeni, recomanda Rectorului Universitatii Vasile Alecsandri din Bacau instituirea unei proceduri de cercetare disciplinara impotriva membrilor Comisiei de Etica a Universitatii pentru lipsa de raspuns si refuzul implicit de a analiza sesizarile depuse in acest caz, respectiv, sesizarile inregistrate la Registratura Universitatii „V. Alecsandri“ din Bacau, cu nr…“, se arată în raportul semnat de profesorul dr. Mitică Drăguşin, preşedintele CNECSDTI.