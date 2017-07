Profesori din conducerea Universităţii „Vasile Alecsandri“, cercetaţi penal de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. „Dosarul se află în lucru la procuror“

Mai mulţi profesori din Universitatea „Vasile Alecsandri“ sunt acum cercetaţi penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Este acelaşi dosar deschis la sfârşitul lui 2015, când oamenii Legii s-au sesizat din oficiu şi au constatat că există indicii temeinice faţă de producerea mai multor infracţiuni în instituţia de învăţământ superior din Bacău.



Pe 18 mai 2016, Parchetul Judecătoriei Bacău a dispus ridicarea mai multor documente din Universitate, în urma unei percheziţii făcute cu ajutorul ofiţerilor de la Direcţia Generală Anticorupţie din Bacău, hârtii necesare pentru analizarea şi probarea eventualelor infracţiuni faţă de care există indicii temeinice.



„Dosarul se află în lucru la procuror“



Dosarul 9665/P/2015 a trecut în cursul anului trecut de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, moment în care au fost extinse cercetările şi a primit un alt număr. Biroul de presă al Parchetului Tribunalului Bacău a confirmat pentru ziarul Adevărul faptul că dosarul penal care-i vizează pe o parte din profesorii din conducerea Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău a fost preluat la această unitate.

„Urmare a solicitării dumneavoastră din data 17.07.2017, vă aducem la cunoştinţă faptul că dosarul nr 9665/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău este înregistrat la unitatea noastră, având nr. 283/P/2016. În prezent, acest dosar se află în lucru la procuror“, se arată în răspunsul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.



2016: Corpul de Control al Ministerul Educaţiei Naţionale cercetează dar nu ia măsuri. Parchetul Judecătoriei ridică saci de documente



În cursul anului trecut, la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău au fost făcute mai multe controale, atât pe verticală, de la Ministerul Educaţiei Naţionale, cât şi de organele penale, care au ridicat mai multe documente, pe baza unei ordonanţe a procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

În luna martie 2016, s-a desfăşurat un control la Universitatea „Vasile Alecsandri” (UVA) din Bacău, având ca tematică verificarea unor scrisori transmise pe adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în care erau consemnate presupuse nereguli în activitatea desfăşurată în cadrul universităţii. După efectuarea controlului a fost elaborat raportul cu privire la rezultatele controlului efectuat, aprobat de conducerea MENCŞ cu numărul 429/14.06.2016.



80% din dotările din Universitate s-au făcut la Facultatea de Inginerie. Ministerul: „Este firesc să fie aşa“



Ministerul Educaţiei a trimis Corpul de Control, după ce a primit mai multe sesizări, unele semnate de profesori din Universitate, altele anonime. „În mail-ul transmis pe adresa MENCŞ se afirmă că sunt numeroase semne de întrebare legate de modul în care au fost distribuite sume importante de bani, în mod discreţionar, către domeniul pe care îl coordonează (fostul Rector), în condiţiile în care numeroase cadre didactice nu erau plătite pentru orele făcute la plata cu ora, în condiţiile în care a investit mai multe sute de mii de lei în laboratoare ţinute sub cheie.

Acuzaţia petenţilor anonimi nu se confirmă. Din verificările efectuate a rezultat că Facultatea de Inginerie a beneficiat de cea mai mare sumă alocată dotărilor independente, ponderea acestei facultăţi pe total fiind de 80%, urmată de Facultatea de Ştiinţe Economice cu o pondere de 10%, de Facultatea de ştiinţe cu o pondere de 4%, Facultatea de Sport cu o pondere de 3%, de Facultatea de Litere cu o pondere de 2% şi DPPD, cu o pondere de 1%. În aceste condiţii, având în vedere pe de o parte ponderea Facultăţii de Inginerie şi pe de altă parte necesitatea asigurării unor laboratoare dotate cu tehnică performantă în cadrul acestei facultăţi, este firesc ca majoritatea dotărilor să fie orientate către această facultate“, se arată în concluziile raportului Ministerului Educaţiei Naţionale.

Decanul Valentin Zichil şi rectorul Carol Schnakovszky, verificaţi sumar de Minister



În vizorul inspectorilor Corpului de Control al Ministerului Educaţiei Naţionale s-au aflat şi decanul Valentin Zichil dar şi rectorul Carol Schnakovszky. Verificările au scos la iveală mai multe nereguli, cum ar fi includerea de date inexate, falsificate în fişele de îndeplinire a standardelor minimale pentru abilitare. „Pentru atestatele de abilitare acordate profesorilor Carol Schnakovszky şi Valentin Zichil, membrii comisiei de control recomandă ca Fişele de îndeplinire a standardelor minimale pentru abilitare să fie refăcute şi completate, având în vedere aspectele reclamate în sesizări şi cele constatate în urma controlului. Fişele respective vor fi postate pe site-ul UAV, secţiunea Cercetare ştiinţifică, şi transmise la MENCŞ până cel mai târziu la 15 iunie 2016“, se arată în concluziile şi recomandările Corpului de Control al Ministerului Educaţiei Naţionale.



Concluziile Ministerului în cazul decanului Valentin Zichil



Ministerul Educaţiei Naţionale nu a reuşit să identifice două dintre lucrările decanului de la Facultatea de Inginerie din Bacău, Valentin Zichil: „Editura TEHNICA - INFO din Chişinău confirmă editatea celor două cărţi incriminate, fară a preciza motivele pentru care aceste două cărţi nu apar pe site-ul editurii. Încadrarea Grantului GAR 97/2005 la criteriul criteriul A 2.5.1 Director/responsabil este eronată, iar punctajul acordat criteriului trebuie micşorat corespunzător cu 1,25 puncte. Nu putem aprecia dacă pentru proiectul PN II ECOBLIND este corectă încadrarea la subcriteriul A2.5.1 Director/responsabil şi acordarea celor 41 de puncte aferente. Fără cele două contracte în discuţie, condiţia minim 2D sau 4R impusă la criteriul A 2.5.1 Director/ responsabil este îndeplinită. De asemenea, punctajul general pentru criteriul A 2 - Activitatea de cercetare, diminuat cu punctajul acordat celor două contracte ar ajunge la 642,39 de puncte faţă de minimul impus de 230 de puncte“, spun inspectorii de la Ministerul Educaţiei Naţionale.



Rectorul Carol Schnakovszky s-a trecut prim autor al lucrării „Proiectarea tehnologică asistată de calculator”



„Se confirmă sesizarea referitoare la îndrumarul de laborator „Proiectarea tehnologică asistată de calculator”, unde ca prim autor apare Ganea Bogdan şi nu Schnakovszky. Prin urmare, potrivit celor menţionate în Fişa de autoevaluare, Criteriul A1.2.2 nu este îndeplinit.

În declaraţia dată pe acest subeict, profesorul Carol Schnakovszky susţine că la criteriul A1.2.2 pot fi încadrate alte două manuale didactice, care sunt de fapt aplicaţii la discilinele respective. De asemenea, au fost omise din Fişa de îndeplinire a standardelor minimale îndrumarele de laborator sub formă de fascicole tipărite sau în format electronic.

Se confirmă sesizarea referitoare la criteriile A 2.1 şi Art. A 2.2, articole în Reviste ISI şi BDI, unde sunt introduse eronat articole publicate înainte de ultima promovare.

Cele două criterii sunt îndeplinite, autorul având 11, respectiv 15 articole faţă de cele min. 8 impuse la criteriile respective.

Se confirmă sesizarea privind introducerea la criteriul A 2.3 de lucrări în plus:

- articole în plus la aceeaşi conferintă;

- articole trecute de două ori;

- referatul 1 şi 2 şi teza de doctorat.

Criteriul este îndeplinit. Prin eliminarea celor 54,5 de puncte declarate în plus, candidatul totalizează 834 de puncte faţă de minimul de 230 de puncte impuse de Standardele minimale pentru abilitare.

Referitor la îndeplinirea standardelor minimale de abilitare s-au pronunţat două comisii de specialişi în Domeniul Inginerie industrială şi management, Comisia de abilitare şi Comisia de specialitate a CNATDCU, care au şi propus acordarea Atestatului de abilitare“, se arată în actul oficial al Ministerului Educaţiei Naţionale.



Dosar „în rem“ la Parchetul Judecătoriei Bacău



Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău confirmă, pe 18 mai 2016, începerea urmăririi penale pentru persoane din conducerea Universităţii. Acestea sunt cercetate pentru fapte de fals, uz de fals şi instigare la falsificarea unor dosare prin care colegi de-ai lor au primit funcţii şi grade universitare, şi implicit foloase necuvenite. Dosarul 9665/P/2015 face referire şi la faptele de corupţie în care ar fi fost implicate persoanele cu funcţii de decizie în privinţa achiziţiilor publice sau a unor contracte de cercetare, realizate fictiv.