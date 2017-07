O fotografie făcută de o româncă a ajuns pe prima pagină a faimosului ziar american New York Times

Poza publicată de New York Times pe prima pagină, într-un reportaj despre sărăcia şi condiţiile grele din Kenya FOTO Diana Zeyneb Alhindawi

Fotograful profesionist Diana Zeyneb Alhindawi (38 de ani) s-a născut în Moineşti şi este fiica unei românce, de profesie inginer, căsătorită cu un medic irakian, refugiat în România de regimul dictatorial al lui Sadam Hussein. A trăit până în adolescenţă la bunicii dinspre mamă.

La finalul anilor 80, familia Dianei a fugit şi de regimul Ceauşescu, în Siria, iar de aici, într-o tabără de refugiaţi din Serbia. Au primit azil în Canada şi peste un timp s-au stabilit în Statele Unite ale Americii.

Când avea 16 ani, Diana s-a mutat în Long Island, New York, alături de întreaga familie. Diana Zeyneb Alhindawi a studiat economie şi neuroştiinţe la „Johns Hopkins“ University, a lucrat în domeniul ajutorului umanitar, dar şi în al drepturilor omului, iar de doi ani şi-a descoperit pasiunea faţă de foto-jurnalism, în special faţă zonele de conflict din întreaga lume. Diana este pasionată de a scoate la iveală lumea celor care trăiesc în sărăcie şi boală, în ţările de lumea a treia sau în cele conduse de regimuri dictatoriale.

Pe 27 iunie, fotografiile Dianei făcute în Kenya şi Liberia au fost pe prima pagină de pe New York Times, în cadrul unei investigaţii de amploare.„M-am alăturat reporterului de investigaţie Peg Tyre luna trecută în Kenya şi Liberia pentru a-şi fotografia povestea pentru The New York Times Magazine, despre Bridge International Academies, o companie controversată care operează şcoli pentru unii dintre cei mai săraci copii ai lumii. Mulţumesc foarte mult lui Amy Kellner şi Kathy Ryan pentru editarea frumoasă a fotografiilor“, a scris Diana, pe Facebook.

Diana Zeyneb Alhindawi FOTO Instagram



Investigaţia reporterului Peg Tyre, realizată împreună cu Diana Zeyneb Alhidawi, a început la finalul lui 2016. "În toamna trecută, când am vizitat Kawangware, o pădure dens populată în afara oraşului Nairobi, din Kenya, dimineaţa era strălucitoare şi un vânt a oferit, ca de bun venit, un miros din canalele deschise... Sărăcia face ca viaţa să fie dificilă aici, iar bolile legate de HIV şi de pe apă sunt pline de viaţă. Majoritatea locuinţelor sunt batoane de oţel ondulat care nu au energie electrică, apă curentă sau instalaţii sanitare interioare“, începe reportajul din New Yor Times.



Diana lucrează în momentul de faţă ca fotograf în Republica Democratică Congo, documentând conflictele şi crizele de lungă durată care au afectat regiunea. În ultimile luni a ajuns în mai multe regiuni din America, Asia şi Africa, în ţări precum Nepal, Cuba, Kenya, Congo sau Liberia.



Diana Zeyneb Alhindawi rămâne însă ataşată şi de locurile natale din Moldova. Pe profilul său de Facebook sunt multe poze făcute în Bacău, în special la Comăneşti şi Moineşti, unde a surprins „Urşii“ şi datinile româneşti.

De altfel, Diana a făcut cunoscut „Dansul Urşilor“, în decembrie 2015 şi în New York Times, dar şi în publicaţii din Anglia sau Franţa. Îşi aduce aminte cu plăcere şi acum de anii petrecuţi în zona Moineştiului şi povesteşte publicaţiei americane în ce constă dansul urşilor. „Era frumos să te trezeşti într-o dimineaţă cu ninsoare, în decembrie, să asculţi zgomotul tobelor şi ecoul care-l lăsau în văi. Trupa urşilor venea din uşă în uşă şi fiecare putea să-i lase să intre“, spune Diana, amintindu-şi de copilărie.