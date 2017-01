„Mai potoliţi-l pe Eminescu“. Recital de poezie cu actorii Alina Neagu şi Valentin Branişte. „Ce a mai rămas din Eminescu în 2017?“

„Mai aparţine României sau Europei ori a devenit un siropos care plictiseşte generaţiile următoare? E un " cadavru din debara " de care trebuie să scăpăm sau a rămas obiectul muncii la " Cântarea României "? Este politic corect domnul acesta sau e un extremist ? Unde mai e necesar poetul la bacalaureat sau pe 15 ianuarie într-un talk- show la o vânătoare de rating?“ se întreabă Valentin Branişte, într-o postare pe Facebook, în care îi invită pe băcăuani la recitalul care va avea loc în această seară, de la ora 20. „Ţi- au crescut buruienile la Bellu my lord/ Fişierul e delete în junimi de Bruxelles pare-mi- sa/ Creierele merg liniştite la culcare în word/ De la Nistru pân' la Tisa / Colonia e vândută- n metru antic/ Eu rămân ce-am fost cuantic“, spune actorul poet.



Opera lui Mihai Eminescu, considerat cel mai mare poet al românilor dintodeauna, a fost „reevaluată“ şi de o parte din scriitorii contemporani, cum ar fi Horia Roman Patapievici. Piesa interpretată în seara aceasta „Mai potoliţi-l pe Eminescu“, un fel de reality show cultural, conţine şi referiri la adresa celui care l-a numit pe Eminescu „cadavrul din debara“. Cuplul Valentin Branişte şi Alina Neagu a mai pus în scenă, în premieră şi alte piese inspirate din realitate, cum ar fi: „Spovedania unei videochatiste“, „Tranzit“ (n.r. despre imigranţii musulmani), „London Escort“, „Dirty Sex“, „MMA“ ş.a.



„Sa ma ierti Badie anul asta de ziua ta nu-ti mai recit nimic/ Pur si simplu nu mai am codri / Au plecat la Viena unde tu citeai luceferi/ pe facsimil de celuloza politically correct/ Nu am nici fursecuri cu glutamat la protocol/ sa le stea in gat cand te declama colorat ca un drapel curcubeu/ Anul asta nici un ICR nu mai spala bani cu tine/ Te lasa murdar cum ii placea lui HRP sa te stropeasca cu geniu/ De 15 ianuar o sa traga poezia la cantar / si totul va atarna/ ca streangul de un gat sufocat de mirosul de tei/ Nici pionierii nici tinerii frumosi in chiloti/ nu vor veni la Bellu sa dea check in/ esti prea siropos pentru ei/ La Cola care a rasarit e cale atat de lunga/ca mii de ani i-au trebuit unui chips s-ajunga/ in gura casca a unui/ zapping cu idoli noi si aditivi/ In lumea mea ma simt nemuritor si cool de programat mental / Ce da refresh la sange tarantin cu cadre scurte/ Si Maioresti junimi care jupoaie doi fibonaci aproape fara decriptare/ La o Veronica blonda si o Romanie la care nu doresti nimic/ doar sa nu-si inghete basmul/ ca un copil de Oslo negociat si boreal“, scrie inventivul actor băcăuan pe Facebook.