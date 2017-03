Bloc între blocuri în centrul Bacăului, peste structura unui centru de afaceri la care s-au constatat suspiciuni de fraudă la fonduri UE

Milionarul Viorel Rusu îşi construieşte un bloc de locuinţe în centrul Bacăului, între blocul turn aflat la strada principală şi clădirea veche a Stării Civile. Primăria Bacău a dat autorizaţie, deşi în alte cazuri similare nu a fost acceptată construirea de noi imobile în spaţiile înguste dintre blocuri.

De la preluarea fostei societăţi Comalrid, prin intermediul unui împrumut, până la încercarea de realizare a unui centru de afaceri cu fonduri de la Uniunea Europeană şi de la Guvernul României, scandalurile şi plângerile penale pentru acest spaţiu s-au ţinut lanţ.



După ce afaceristul Viorel Rusu a ajuns să controleze societatea Comalrid, pe 22 februarie 2012, administratorul societăţii vinde „Grădina de Vară şi „Restaurantul Comalrid“ şi aproape o mie de metri pătraţi, în centrul oraşului, cu preţul unei garsoniere la periferia Bacăului, adică 85 de mii de lei. Ceea ce era de aproape 50 ori mai puţin decât preţul prevăzut în grila notarilor de la acea vreme pentru acest imobil. Vânzarea s-a făcut către SC Bestal, firmă deţinută la acea vreme de Adelina Rusu (90%), fiica lui Viorel Rusu şi Vlad Leuştean, fiul unui alt milionar băcăuan, actualul ginere al milionarului.



Imobilul din imagine şi aproape 1000 de metri pătraţi au intrat în posesia familiei Rusu pentru doar 85 de mii de lei FOTO Mircea Merticariu

DLAF şi Ministerul Fondurilor Europene constată suspiciuni de fraudă la fonduri UE. DNA Bacău zice că faptele sunt făcute fără vinovăţie penală



În ciuda proceselor şi contestaţiilor pentru acest spaţiu, firma Bestal SA obţine o finanţare europeană pentru construirea unui centru de afaceri, care era evaluat la 15 milioane de lei, din care 7 milioane erau de la Uniunea Europeană, prin ADR NE, 837 de mii erau de la bugetul României iar restul banilor trebuiau puşi de societatea controlată de familia Rusu.



Construcţia imobilului se poticneşte după realizarea primelor etaje, după ce fuseseră cheltuite câteva milioane de lei. „Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a efectuat verificări cu privire la Contractul de finanţare nr. 3864/08.10.2013 - „Construire centru de afaceri”, cod SMIS 41473, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, având ca Beneficiar S.C. BESTAL S.A. Departamentul a transmis nota de control atât Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârşirii unor fapte de natură penală, cât şi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege“, se arată într-un răspuns al DLAF remis ziarului Adevărul.



Viorel Rusu a furnizat materiale de construcţii pentru centrul de afaceri al fiicei



Ministerul Fondurilor Europene în urma verificării investiţiei “Construire Centru de Afaceri” din Bacău al SC Bestal a constatat existenţa unui conflict de interese. „Suspiciunea a fost semnalată de beneficiar care a solicitat clarificări, respectiv să fie informat dacă situaţia prezentată este de natură a fi calificată ca fiind conflict de interese. În fapt acesta a sesizat, că a constatat în urma verificării situaţiilor de lucrări, proceselor verbale de recepţie calitativă şi a declaraţiilor de conformitate a materialelor, faptul că furnizorul unor materiale folosite de către constructorul General Construcţii Tehnic Plus SRL Filipeşti este SC RUSTRANS SRL, al cărui asociat şi administrator este socrul reprezentantului legal al beneficiarului“, se arată în răspunsul Ministerului către ziarul Adevărul.

Corpul de control al Ministerului, în baza documentelor anexate sesizării, a constatat că există suficiente indicii sub aspectul existenţei unui potenţial conflict de interese.

„Prin identificarea unui conflict de interese, au fost întrunite elementele unei nereguli aşa cum este ea definită de art. 2 din OUG.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Consecinţa abaterilor de la prevederile legale a fost sancţionată cu excluderea de la finanţare a cheltuielilor aferente materialelor achiziţionate de la firma al cărei acţionar şi administrator este socrul administratorului Leustean Vlad Nicolae administrator al SC BESTAL SA care este beneficiarul finanţării nerambursabile. Ulterior, cu ocazia contestării măsurii stabilite, s-a constatat faptul că în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări s-a solicitat ca ofertantul să indice principalii furnizori de materiale iar ofertantul SC General Construcţii Tehnic Plus SRL Filipeşti, declarat ulterior câştigător, a indicat ca principal furnizor de materiale de construcţii, firma SC RUSTRANS SRL.

Domnul Leuştean a fost preşedintele comisiei de evaluare şi a semnat declaraţia pe propria răspundere prin care şi-a asumat inexistenţa unui conflict de interese. În concluzie, pentru faptul că principalul furnizor de materiale declarat în cadrul contractului de lucrări este afin de gradul 1 cu administratorul firmei care a primit finanţarea, s-a constatat faptul că există situaţia în care personalul implicat în implementarea proiectului şi în procedura de atribuire (preşedintele comisiei), a participat la luarea unei decizii prin care are în mod direct sau indirect ca rezultat al unor legături sau interese comune, un interes financiar, economic sau un alt interes personal (pentru sine, soţia sa sau un afin de gradul I) care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea sau independenţa“.

Pentru aceste considerente, s-a constatat faptul că există suficiente indicii pentru ca suspiciunea să fie verificată sub aspectul existenţei unei fapte de natură penală, structura de control neavînd atribuţii în acest sens şi a fost sesizat DLAF şi DNA. DLAF confirmă suspiciunea de fraudă şi transmite rezultatul controlui către DNA în vederea efectuării de cercetări şi confirmarea, după caz, a aspectelor de natură penală. Autoritatea de Management pentru POR a demarat procedurile legale cu privire la rezilierea contractului de finanţare, contractul aflându-se in prezent in etapa de emitere a deciziei de reziliere“, precizează Ministerul Fondurilor Europene.