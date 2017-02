Povestea arădeanului care vrea să facă un atelier-şcoală de croitorie

Astfel, arăeanul Decebal Popa vrea să înfiinţeze un atelier de croitorie pentru tineri: „Atelier-şcoală de croitorie”.



Bărbatul a gândit proiectul pentru tinerii din satul în care locuieşte (Sânmartin) şi din localităţile învecinate, dar şi pentru tinerii care ies din sistemul de protecţia copilului.



Decebal Popa se gândeşte şi la copiii instuţionalizaţi mai ales că le ştie foarte bine problemele, el însuşi fiind părintele adoptiv al unui băiat de 15 ani şi având, împreună cu soţia sa, alţi doi copii (de 12 şi 13 ani) în plasament.



Arădeanul prin acel atelier vrea să le ofere o şansă pentru ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să devină independenţi. În cadrul orelor de ucenicie se va confecţiona îmbrăcăminte şi pentru copiii din centrele de plasament.



„În cadrul orelor de ucenicie se va confecţiona îmbrăcăminte şi pentru copiii din centrele de plasament. Mă gândesc şi la deschiderea unui magazin în Arad, pentru a vinde produsele confecţionate. Câştigurile produse se vor duce la cheltuielile de întreţinere. M-am gndit chiar la posibilitatea ca „atelierul de croitorie” să devină şcoală profesională în cadrul Liceului Tehnologic „Francisc Neumann”. Iar după terminarea şcolii profesionale absolvenţii să aibă contract cu firme din domeniu, unde să continue să lucreze, sau să rămână în cadrul atelierului din localitate”, declară Decebal Popa.

Decebal Popa croind FOTO arhivă personală

Atelierul de croitorie ar urma să funcţioneze în fosta clădire a Şcolii cu clasele I-IV din parcul mic din Sânmartin. Din anul şcolar 2016-2017 elevii s-au mutat într-un imobil nou, iar fosta şcoală est liberă.

„Îmi caut oameni care vor să dea o mână de ajutor, probabil o să fac un ONG prin care să se poată face donaţii pentru acest proiect. Se pot implica şi alte firme şi instituţii care vor dori ca, prin donaţii, să participe la amenajarea şi dotarea căminului-şcoală şi a atelierului-şcoală” mai spune Decebal Popa.



Când vorbeşte despre „căminul-şcoală”, bărbatul se referă la posibilitatea înfiinţării unei case de tip familial, care să funcţioneze pe lângă atelier.

Decebal Popa s-a făcut croitor pentru că avea nevoie de bani ca să trăiească alături de mama sa. El a început această meserie, pe la vârsta de 19 ani, făcând geci. De-a lungul timpului a lucrat şi la casa de modă. Deşi are un unchi şi un verişor ce sunt coritori nu se gândea când era tânăr că va urma această meserie.

Un model de geacă FOTO arhivă personală

„Este o tradiţie din familie, nu ma ştiut că o să ajung în domeniul acesta. Meseria de croitor nu te îmbogăţeşte, dar duci o viaţă decentă, frumoasă cinstită, la căldură, nu eşti murdar pe mâini. Cu timpul am avut multe experienţe bogate, mi-a plăcut să învăţ. Acum am ajuns în situaţia în care vreau să dau mai departe ceea ce ştiu eu. Eu am avut noroc că am dat de la început peste oameni care au ştiut să mă înveţe”, mai mărturiseşte arădeanul.



Decebal Popa îşi aminteşte că a făcut prima lui geacă din bucăţi de catifea, fără să o căptuşească. Iar în ziua în care a terminat-o a mers cu ea la discotecă unde i s-a furat. A fost foarte trist, însă acest lucru l-a ambiţionat şi a început să croiască alte geci.

„Şeful şi-a dat seama că iubesc meseria asta şi m-a trimis la singurul coritor din Arad care făcea geci pentru a învăţa tehnologia. De atunci am început să câştig şi eu mai mulţ bani. Încă fac şi astăzi geci pe lângă celelalte articole vestimentare”, spune Decebal Popa.

Cei care doresc să vadă mai multe modele de geci pot accesa pagina de Facebook a arădeanului.





Vă mai recomandăm: Atelier de croitorie specializat pe uniforme de epocă, o afacere de succes a unei familii din Brăila

De la un mic atelier de croitorie la o afacere de milioane de euro: un business de familie cu o istorie de 20 de ani